Россияне за 10 месяцев 2021 год взяли ипотеки больше, чем за весь 2020-й

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российские банки за январь-октябрь 2021 года выдали ипотечные кредиты на общую сумму 4,28 трлн рублей - больше, чем за весь 2020 год (4,27 трлн рублей) или любой другой предыдущий год, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В октябре россияне взяли 145 тыс. кредитов, что на 4% меньше по сравнению с сентябрем 2021 года (151 тыс. штук) и на 29% ниже уровня октября прошлого года (205 тыс. единиц).

Общая сумма ипотечных кредитов в октябре 2021 года снизилась на 2% - до 440 млрд рублей по сравнению с 451 млрд рублей в сентябре текущего года и на 16% по сравнению с 527 млрд рублей в октябре прошлого года.

Согласно данным ОКБ, несмотря на октябрьское сокращение ипотечного кредитования, количество выданных с начала года кредитов (1,48 млн штук) все еще на 12% больше, чем за январь-октябрь 2020 года - 1,33 млн единиц.

Средняя полная стоимость кредита (ПСК) в октябре 2021 года выросла на 0,1 п.п. - до 9,3% годовых. В октябре 2020 года ПСК в сегменте ипотечного кредитования составляла 8,7% годовых.

"Быстрый рост стоимости квадратного метра, а также увеличение ставок в сегменте ипотечного кредитования привели во второй половине года к снижению количества новых кредитов на покупку жилья. Тем не менее, выдачи в этом году все еще остаются рекордными как в количественном выражении, так и по объему предоставленных средств в особенности. Последнее обстоятельство связано с существенным ростом средней суммы, которую россияне берут в долг", - отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович, слова которого приводятся в сообщении.