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Задолженность россиян по ипотеке выросла на четверть за год

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - За год совокупная задолженность населения по ипотечным кредитам выросла более чем на 25%, до 11,4 трлн рублей, заявила на парламентских слушаниях о жилищном строительстве аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Она сослалась на данные Банка России.

По ее словам, задолженность по ипотеке растет в условиях общей закредитованности населения.

"Так, уровень долговой нагрузки граждан к середине 2021 года вырос на 8% и составил 35% от общего совокупного дохода семьи", - сказала Трунова.

Ранее сообщалось, что за 11 месяцев текущего года российские банки выдали ипотечных кредитов на 5,1 трлн рублей, что является историческим максимумом.

Счетная палата Наталья Трунова Банк России

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