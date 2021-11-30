Топливо в аэропортах РФ подорожало почти на 30% с начала года

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Топливозаправка в аэропортах РФ в ноябре этого года подорожала относительно октября в среднем на 5,3%, до 60 539 рублей за тонну, свидетельствует статистика Росавиации.

Относительно начала года средняя цена топливозаправки подскочила на 29,7%.

Подняли цены на свои услуги в ноябре все без исключения топливозаправочные комплексы аэропортов Московского авиаузла. Больше всех топливозаправка подорожала в "Шереметьево". Так, ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" подняло ценник на 13,7%, до 58,1 тыс. руб. за тонну, ООО "РН-Аэро" (структура "Роснефти" ) - на 9,9%, до 57 622 руб., АО "АЭРО-Шереметьево" (СП "ЛУКОЙЛа" и структуры частных владельцев аэропорта) - на 6,7%, до 57,7 тыс. руб.

Работающие во "Внуково" ЗАО "Топливо-заправочный сервис" и ЗАО "Авиационно-заправочный комплекс" подняли стоимость тонны топлива на 5,7% и 5,6% соответственно, до 54 тыс. руб. и 55 тыс. руб.

Топливо у ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" подорожало на 2,6%, до 53 037 руб. за тонну.