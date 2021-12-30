Топливо в российских аэропортах подорожало с начала года на 35%

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В российских аэропортах в декабре топливозаправка подорожала к ноябрю в среднем почти на 4%, до 62,89 тысячи рублей за тонну, свидетельствует статистика Росавиации. К началу года топливозаправка подорожала на 35%.

В декабре повысили цены почти все топливозаправочные комплексы аэропортов Московского авиаузла. Больше всех топливозаправка подорожала во "Внуково": работающие там ЗАО "Топливо-заправочный сервис" и ЗАО "Авиационно-заправочный комплекс" подняли стоимость тонны топлива на 5,4% и 5,3% соответственно, до 56,9 тысячи рублей и 57,9 тысячи рублей.

В "Шереметьево" ценник подняли два из трех операторов: ООО "РН-Аэро" (структура "Роснефти" ) - на 4,5%, до 60 192 рублей за тонну, АО "АЭРО-Шереметьево" (СП "ЛУКОЙЛа" и структуры частных владельцев аэропорта) - на 3%, до 59,45 тысячи рублей. ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" сохранило ценник на уровне 58,1 тысячи рублей.

Топливо у ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" подорожало на 1,9%, до 54 036 рублей за тонну.