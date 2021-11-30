АФК "Система" и МГУ создадут R&D-центр с фокусом на водородной энергетике

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" и МГУ имени Ломоносова договорились о создании Центра проектирования и разработок в области электронной компонентной базы (ЭКБ), водородной энергетики и космических технологий.

Такое соглашение подписали председатель совета директоров "Системы" Владимир Евтушенков и ректор университета Виктор Садовничий, передает корреспондент "Интерфакса".

Предполагается, что центр будет построен в 2023 году. Он позволит создать более ста высокотехнологичных рабочих мест, в том числе для ученых и инженеров.

Среди приоритетных направлений работы центра в пресс-релизе АФК названы микроэлектроника и фотоника, высокочистые материалы, водородная энергетика, космические технологии.

Евтушенков через пресс-службу заявил, что партнерство "Системы" с МГУ выходит на качественно новый уровень, стороны рассчитывают объединить на одной площадке "ученых и практиков, фундаментальные знания и прикладные инженерные разработки".

В середине ноября стало известно, что АФК может принять участие в реализации пилотного проекта по производству "зеленого" водорода в Хабаровском крае, объем производства которого прогнозируется на уровне 350 тыс. тонн в год.

В области микроэлектроники в портфель АФК входит холдинг "Элемент" (эффективная доля владения 49,5%), который корпорация развивает совместно с "Росэлектроникой" (структура "Ростеха"). В августе принадлежащая "Системе" Sitronics Group вошла в капитал российской частной компании "Спутникс", производящей нано- и микро-спутники, космические компоненты и технологии.