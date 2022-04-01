Правительство направит 2,4 млрд рублей на исследования в сфере ИИ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правительство в 2022 году выделит из резервного фонда более 2,4 млрд рублей на продолжение исследований в сфере искусственного интеллекта (ИИ), об этом сообщает пресс-служба правительства, ссылаясь на уже подписанное распоряжение.

Эти деньги пойдут на расширение вычислительного потенциала суперкомпьютера "Ломоносов-1", который работает на базе МГУ и используется для изучения возможностей ИИ, говорится в сообщении.

Субсидия стала вторым траншем финансирования, уточнили в пресс-службе. В декабре 2021 года на эти цели правительство выделило более 1,8 млрд рублей.