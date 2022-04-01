Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Правительство направит 2,4 млрд рублей на исследования в сфере ИИ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Правительство в 2022 году выделит из резервного фонда более 2,4 млрд рублей на продолжение исследований в сфере искусственного интеллекта (ИИ), об этом сообщает пресс-служба правительства, ссылаясь на уже подписанное распоряжение.

Эти деньги пойдут на расширение вычислительного потенциала суперкомпьютера "Ломоносов-1", который работает на базе МГУ и используется для изучения возможностей ИИ, говорится в сообщении.

Субсидия стала вторым траншем финансирования, уточнили в пресс-службе. В декабре 2021 года на эти цели правительство выделило более 1,8 млрд рублей.

Правительство МГУ Ломоносов-1
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Казахстан пообещал не помогать России обходить санкции

Крупнейший в Европе производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa уходит с рынка РФ

Крупнейший в Европе производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa уходит с рынка РФ

Холдинг Gazprom Germania вышел из группы "Газпром"

Думе предложили признать стратегической деятельностью бронирование авиабилетов

Думе предложили признать стратегической деятельностью бронирование авиабилетов

"Газпром" начал рассылать импортерам уведомления о новом порядке оплаты газа

"Газпром" начал рассылать импортерам уведомления о новом порядке оплаты газа

Государство субсидирует застройщикам проценты по кредитам

Российские компании, чьи расписки торгуются за рубежом, "обязаны" будут вернуться в РФ

Минприроды РФ в начале апреля направит в правительство закон о старателях

Минприроды РФ в начале апреля направит в правительство закон о старателях

Банки вернулись к профициту ликвидности по операциям с ЦБ впервые с 24 февраля

Рубль подрастает к доллару и евро в ожидании нового раунда переговоров РФ и Украины

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });