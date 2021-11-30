Путин поручил проработать вопрос экспорта водорода в ЕС по существующим трубам

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с "Газпромом" при участии МИДа России проработать вопросы о возможности экспорта в страны Европейского союза водорода в составе метано-водородной смеси на базе действующих трубопроводных систем и признании такого водорода соответствующим требованиям таксономии Европейского союза.

Как говорится в перечне поручений, доклад должен быть представлен до 1 июня 2022 года.

Ранее начальник отдела департамента перспективного развития (623) "Газпрома", генеральный директор ООО "Газпром водород" Константин Романов говорил, что водород выгоднее производить в местах его потребления, а стоимость получаемого эликтролизом из воды "зелёного" водорода не имеет тенденции к удешевлению; при этом транспортировка метано-водородной смеси уже на этапе предварительных проработок признается нерентабельной.

По заключению специалиста, "оптимально для производства водорода - ближе к крупному потребителю - проще и менее затратно транспортировать природный газ". Он также привел пример транспортировки растворенного водорода в толуоле - это всего 10% водорода, а остальное - растворитель.

Между тем, исполнительный директор проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью Handelsblatt говорил в июле, что газопровод "Северный поток 2" в ближайшее десятилетие должен быть готов к транспортировке метано-водородной смеси.