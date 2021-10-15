На развитие водородной энергетики в РФ за три года выделят 9 млрд руб.

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Более 9 млрд рублей будут выделены до 2024 года на разработку отечественных технологий производства, транспортировки и хранения водорода, а также их апробацию, в том числе в арктической зоне. Об этом сообщил премьер РФ Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии по развитию водородной энергетики.

"Уже сегодня российские крупные добывающие и энергетические компании активно прорабатывают возможности производства водорода, в том числе из воды, с использованием электроэнергии АЭС и возобновляемых источников энергии. На это направление в рамках одной из 42 инициатив социально-экономического развития, которые правительство утвердило на прошлой неделе, предусмотрено более 9 млрд рублей. Эти средства в ближайшие три года будут направлены на разработку конкурентоспособных отечественных технологий производства, транспортировки и хранения водорода", - сказал Мишустин.

По его словам, деньги также будут направлены на создание полигонов по апробации технологий для водородной энергетики, в том числе в арктической зоне.

Как заявил глава правительства, развитие водородной энергетики будет идти в несколько этапов, первым из которых станет создание профильных кластеров и реализация пилотных проектов по производству и экспорту водорода.

"Важно создать крупные предприятия, которые смогут не только удовлетворить внутренний спрос, но и обеспечить поставки за рубеж. В приоритете должен быть переход к серийному применению водородных технологий в различных секторах нашей энергетики", - отметил Мишустин.

Он сообщил, что в правительстве создана межведомственная рабочая группа для разработки стратегических решений и мер господдержки водородной энергетики.

Мишустин отметил, что "создание глобального рынка предполагает совместные шаги государств в подготовке единой классификации водорода, которая в первую очередь должна включать оценку углеродного следа при использовании каждой из доступных технологий производства этого энергоресурса".

Премьер подчеркнул, что Россия готова работать над достижением углеродной нейтральности, и напомнил, что соглашение о развитии водородной энергетики и декарбонизации правительство уже заключило с "Газпромом".