Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

На развитие водородной энергетики в РФ за три года выделят 9 млрд руб.

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Более 9 млрд рублей будут выделены до 2024 года на разработку отечественных технологий производства, транспортировки и хранения водорода, а также их апробацию, в том числе в арктической зоне. Об этом сообщил премьер РФ Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии по развитию водородной энергетики.

"Уже сегодня российские крупные добывающие и энергетические компании активно прорабатывают возможности производства водорода, в том числе из воды, с использованием электроэнергии АЭС и возобновляемых источников энергии. На это направление в рамках одной из 42 инициатив социально-экономического развития, которые правительство утвердило на прошлой неделе, предусмотрено более 9 млрд рублей. Эти средства в ближайшие три года будут направлены на разработку конкурентоспособных отечественных технологий производства, транспортировки и хранения водорода", - сказал Мишустин.

ЭкономикаВ "Газпроме" сочли неактуальной идею транспорта метано-водородаЧитать подробнее

По его словам, деньги также будут направлены на создание полигонов по апробации технологий для водородной энергетики, в том числе в арктической зоне.

Как заявил глава правительства, развитие водородной энергетики будет идти в несколько этапов, первым из которых станет создание профильных кластеров и реализация пилотных проектов по производству и экспорту водорода.

"Важно создать крупные предприятия, которые смогут не только удовлетворить внутренний спрос, но и обеспечить поставки за рубеж. В приоритете должен быть переход к серийному применению водородных технологий в различных секторах нашей энергетики", - отметил Мишустин.

Он сообщил, что в правительстве создана межведомственная рабочая группа для разработки стратегических решений и мер господдержки водородной энергетики.

Мишустин отметил, что "создание глобального рынка предполагает совместные шаги государств в подготовке единой классификации водорода, которая в первую очередь должна включать оценку углеродного следа при использовании каждой из доступных технологий производства этого энергоресурса".

Премьер подчеркнул, что Россия готова работать над достижением углеродной нейтральности, и напомнил, что соглашение о развитии водородной энергетики и декарбонизации правительство уже заключило с "Газпромом".

Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

МКС развернуло на 57 градусов при тестировании двигателей "Союза МС-18"

Путин принял участие в переписи населения через интернет

Пандемия коронавируса

Большинство регионов ЦФО вводит QR-коды на фоне роста заболеваемости

Российский корабль не дал эсминцу США нарушить границу РФ в Японском море

Российский корабль не дал эсминцу США нарушить границу РФ в Японском море

В РФ до суток сократили время получения результатов ПЦР-теста на COVID

В РФ до суток сократили время получения результатов ПЦР-теста на COVID

В РФ с 17 октября изменится порядок вывоза детей за границу с одним из родителей

Россия осталась на четвертом месте по числу удаленных в TikTok роликов во II квартале

Россия осталась на четвертом месте по числу удаленных в TikTok роликов во II квартале
Пандемия коронавируса

Антиковидные ограничения в Татарстане могут продлиться до весны

МКС временно потеряла ориентацию при тестировании двигателей

МКС временно потеряла ориентацию при тестировании двигателей

Запах гари от тлеющих торфяников в Свердловской области дошел до Югры

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });