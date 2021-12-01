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Россия установила новый рекорд в экспорте продукции АПК

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) России к 28 ноября составил $31,2 млрд, что превышает показатель за весь прошлый год ($30,5 млрд) и на 21% больше, чем на аналогичную дату предыдущего года, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

Наибольшие темпы роста продолжает демонстрировать масложировая отрасль: с начала года поставки масложировой продукции выросли на 49%, до $6,185 млрд. Основной объем экспорта приходится на зерновые - их поставлено на $9,415 млрд (рост на 10%). Экспорт рыбы и морепродуктов из РФ увеличился на 29%, до $6,08 млрд, мясной и молочной продукции - на 30%, до $1,328 млрд, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности - на 11%, до $4,145 млрд. Поставки прочей агропродукции увеличились на 11%, до $4,083 млрд.

Самым крупным покупателем российской продукции АПК остается ЕС: отгрузки в европейские страны выросли на 44%, до $4,171 млрд. Доля ЕС в российском агроэкспорте составила 13,4%. Турция (доля 12%) импортировала продукции на $3,755 млрд, что на 36% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В пятерку крупнейших импортеров также входят Китай (с долей 10,1%), Южная Корея (6,9%) и Казахстан (6%). Экспорт продукции АПК из РФ в Китай с начала года снизился на 11%, до $3,169 млрд. Поставки в Южную Корею увеличились на 42%, до $2,165 млрд, в Казахстан - на 23%, до $1,865 млрд.

Крупнейшими покупателями российского зерна остаются Турция и Египет (на $2,082 млрд и $1,351 млрд соответственно). Основными импортерами масложировой продукции являются Турция ($1,123 млрд) и Китай ($833 млн). Основной статьей экспорта в Южную Корею и ЕС является рыба ($1,903 млрд и $1,658 млрд соответственно).

В 2020 году РФ экспортировала продукции АПК на $30,5 млрд против $25,6 млрд в 2019 году.

По прогнозу Минсельхоза, в этом году экспорт продукции АПК составит $34-35 млрд. Рубеж 2030 года определен в $47,1 млрд.

Минсельхоз РФ

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