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Россия увеличила экспорт продукции АПК на 20% год к году

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Россия с начала этого года экспортировала продукции АПК на $32 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на форуме "Сделано в России".

ЭкономикаРоссия установила новый рекорд в экспорте продукции АПКЧитать подробнее

"В этом году мы идём с превышением в денежном выражении объемов экспорта", - отметил он. При этом Левин заверил, что данный показатель - не предел.

"Нам есть, куда расти, потому что мировой рынок продовольствия очень велик. Товарооборот превышает $3,2 трлн, объем импорта продукции АПК странами мира соответственно $1,6 трлн. Поэтому перспективы для дальнейшего увеличения роста у нас существенные", - добавил замминистра.

По прогнозу Минсельхоза, в этом году экспорт продукции АПК составит $34-35 млрд. К 2030 году планируется рост показателя до $47,1 млрд.

Сергей Левин Министерство сельского хозяйства РФ

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