Банку ВТБ интересно участие в проекте автомагистрали "Меридиан"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Проект строительства скоростной платной автотрассы "Меридиан", о возобновлении работы над которым ранее заявляли в правительстве, интересен ООО "ВТБ Инфраструктурный холдинг", заявил "Интерфаксу" в кулуарах форума "Россия зовет!" гендиректор компании Олег Панкратов.

"Мы убеждены, что проекты такого масштаба не могут быть реализованы без государственной поддержки. В чем конкретно эта поддержка должна выражаться в проекте "Меридиан", предстоит определить. Это может быть бесплатная земля или предоставление госгарантий банкам. Как крупнейший инвестор российской инфраструктуры, мы заинтересованы в проекте, но решение о его формате будет приниматься государством. Мы ждем этого решения", - сказал он.

На вопрос о том, почему ВТБ, заявлявший о готовности поучаствовать в строительстве автомагистрали М12, так и не стал участником этого проекта, он ответил: "У государства всегда есть выбор, по какой схеме оно будет реализовывать проект: это либо госзакупка, либо схема государственно-частного партнерства, либо комбинированный вариант с выпуском облигаций и т.д. Если бы было принято решение реализовывать М12 в формате ГЧП, мы были бы очень заинтересованы в участии, мы об этом неоднократно говорили. Но государство приняло другое решение. С моей точки зрения, это прежде всего связано с сжатыми сроками: проект планируется завершить к 2024 году".

О том, что правительство возобновило активную работу над проектом "Меридиан", журналистам в середине ноября сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он отмечал, что для реализации проекта создана рабочая группа. "Считаем трафик, делаем технико-экономическое обоснование, чтобы уже с учетом сегодняшних реалий посчитать, сколько она будет стоить, какие источники денег - бюджетные, внебюджетные, - в каком месте пройдет трассировка. Мы к этому проекту активно вернулись, сейчас активно им занимаемся, фактически еженедельно проводим рабочие совещания", - говорил чиновник.

Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко позже сообщал журналистам, что технико-экономическое обоснование "Меридиана" планируется подготовить к середине 2022 года.

Инициатором проекта "Меридиан", как сообщалось, выступал председатель совета директоров РХК Александр Рязанов. По его планам, трасса протяженностью около 2 тысяч км должна была пройти по территории восьми регионов: Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской и Смоленской областей.

В конце ноября 2019 года Рязанов заявлял об интересе к механизму СЗПК, но отмечал, что этот механизм нуждается в доработке. Рассуждая о рентабельности "Меридиана" в условиях утвержденного проекта строительства платной автотрассы М12 от Москвы до Казани, Рязанов говорил, что "дорога, которая проходит транзитом через восемь регионов, занимающихся сельским хозяйством и требующих развития, дала бы больший социально-экономический эффект, чем дорога Москва-Казань.

Петушенко, в середине ноября-2021 говорил журналистам, что по замыслу инициатора строительства дорога должна перехватить трафик из Китая, который идет через Казахстан, на Центральную Европу.

"Инициатор проекта предусматривает в основном международный трафик. Мы вот при строительстве М12 предусматривали только 5% трафика международного, остальное - внутренний трафик. Здесь (в проекте "Меридиан" - ИФ) упор сделан на международный трафик, но, в том числе, и связь территорий. Это не связано в первую очередь с контейнерами, потому что контейнеры идут или по морю вокруг, через Суэцкий канал, или через железную дорогу. Здесь это рефрижераторы - то есть, скоропортящиеся фрукты, овощи, с которыми от точки до точки сегодня автомобиль проезжает в сутки тысячу километров", - говорил Петушенко.

Он отмечал, что "Меридиан", который задумывался как первая частная дорога, "100-процентный внебюджет уже не потянет". "Скорее всего это все-таки частная концессионная инициатива, поскольку есть инициатор, который готов сегодня вложить до 50% внебюджетных средств", - обрисовал глава "Автодора" возможную модель финансирования дороги.

"РХК этим проектом занимается с 2013 года. "Меридиан" предполагался как первая частная дорога, но за это время действительно много чего изменилось. Изменилось и потому, что мы уже М12 строим, которая является как бы дублером, вернее, конкурентом этой дороги. И, тем не менее, у каждой дороги может быть свой потребитель", - добавлял Петушенко.