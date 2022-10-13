СП РФ и Китая готовит частную концессионную инициативу по созданию трассы "Меридиан"

Изначально предполагалось, что это будет платная дорога из Китая в Европу

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Российско-китайская проектная компания "Меридиан - CC7 готовит частную концессионную инициативу для строительства скоростной платной магистрали "Меридиан", сообщил зампредседателя правления по инвестиционной политике "Автодора" Игорь Коваль.

ООО "Меридиан - CC7" с уставным капиталом в 1 млн руб. было зарегистрировано в Москве 21 сентября. Его создали "Русская холдинговая компания" (АО "РХК") и Китайская национальная химическая инженерная и строительная корпорация N7 (СС7; "дочка" China National Chemical Engineering Group Corporation Ltd., CNCEC),

РХК, инициировавшая несколько лет назад строительство "Меридиана", владеет 51% в СП, СС7 - 49%. Основным видом деятельности СП заявлено строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Коваль подтвердил журналистам, что специальная проектная компания была учреждена для строительства "Меридиана".

"Изначально проект планировался к реализации в рамках концессионного соглашения. Целью компании, которая была создана, является подготовка частной концессионной инициативы (ЧКИ) для реализации проекта "Меридиан". Они в рамках закона будут подавать ЧКИ. Соответственно, уполномоченный правительством РФ орган будет рассматривать эту ЧКИ в случае ее подачи", - сказал он.

Предполагаемую стоимость "Меридиана" Коваль не уточнил.

По его словам, доли государственных и частных средств могут составить по 50%, "если экономика будет "летать", исходя из того трафика, который поедет". "Технико-экономическое обоснование, где будет прогнозная модель по трафику, трассировка оптимальная и так далее, будет готово в этом году", - сказал Коваль.

На вопрос о планах использовать для строительства магистрали механизм межправкредита, ранее анонсированных "Автодором", он ответил: "У меня есть информация, что такое обсуждение, действительно, идет у Минтранса с их коллегами из министерств транспорта Белоруссии, Казахстана, КНР. В каком статусе оно находится, не скажу - это вопрос к коллегам из Минтранса".

"Меридиан", строительство которого было инициировано АО "РХК" бывшего топ-менеджера "Газпрома" Александра Рязанова, изначально планировался как транзитная платная магистраль протяженностью длиной до 2 тысяч км из Китая в Европу через Россию, Белоруссию и Казахстан. Предполагалось, что в России трасса должна пройти по территории восьми регионов: Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Брянской и Смоленской областей.

Рассуждая о рентабельности "Меридиана" в условиях наличия потенциального конкурента дороги за трафик в виде строящейся трассы М12 от Москвы до Казани, Рязанов ранее говорил, что "дорога, которая проходит транзитом через восемь регионов, занимающихся сельским хозяйством и требующих развития, дала бы больший социально-экономический эффект, чем дорога Москва-Казань".

Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в июле этого года сообщал "Ведомостям", что "Меридиан" может быть рассмотрен госкомпанией в связке с Юго-Западной хордой (Уфа - Тольятти - Саратов - Волгоград - Краснодар протяженностью 1,6 тыс. км) как единый перспективный проект. Петушенко при этом отмечал "отсутствие целесообразности вести "Меридиан" к границе с Белоруссией сейчас".