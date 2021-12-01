Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики в 2022 г. до 2,4%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Всемирный банк снизил свою оценку роста российской экономики в 2022 году до 2,4% с 2,8%, прогнозировавшихся им в октябре, и не изменил свои ожидания по 2021 году - 4,3%.

"В России темпы экономического роста в следующем году, согласно прогнозам, составят 2,4% на фоне продолжения уверенного роста в нефтяном секторе, а затем замедлятся до 1,8% в 2023 году", - говорится в докладе.

Вакцинация

Эти прогнозные оценки в рамках базового сценария, отмечает ВБ, исходят из предположения, что российская программа вакцинации в 2022 году продолжится примерно такими же темпами, как в 2021 году, в результате чего в течение большей части года значительная часть населения останется невакцинированной. Соответственно, можно ожидать, что потребуются постоянные и периодические меры по борьбе с COVID-19, что будет негативно влиять на рост экономики.

Разворачивание вакцинации в более широких масштабах могло бы стать позитивным фактором для прогноза, считает банк. Кроме того, базовый сценарий предполагает, что нынешний курс денежно-кредитной политики сохранится и в целом будет эффективно сдерживать инфляционное давление. "Однако в этом году инфляция стала сюрпризом для многих прогнозистов, и если повышенная инфляция окажется более стойкой, чем ожидается, и потребует более сильного ужесточения денежно-кредитной политики, чем можно предположить сейчас, это может оказать понижательное давление на внутренний спрос и рост экономики", - отмечается в докладе.

Цены на энергоресурсы

Цены на энергоресурсы и другие основные товары также несут в себе риск для прогноза по России: значительная неопределенность вокруг будущего спроса на энергоресурсы связана с тем, будет ли восстановление экономик поступательным, а также с тем, какими будут темпы и масштабы "зеленой трансформации", считает ВБ.

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2021 году на 4,2%, в 2022 году - на 3%. ЦБ ожидает рост российской экономики в интервале 4,0-4,5% в 2021 году и в интервале 2,0-3,0% в год в 2022-2024 гг.

Инфляция

Инфляция в РФ, по мнению банка, на протяжении 2022 года в среднем будет составлять 6,2% (в 2021 году - 6,6%), а к 4% она вернется в 2023 году. ВБ полагает, что неопределенность вокруг инфляции останется выше нормальных уровней до тех пор, пока пандемия не будет взята под контроль и не будут разрешены проблемы с поставками. "Ужесточение денежно-кредитной политики может быть эффективным способом замедления избыточного спроса, но в то же время оно может негативно сказаться на стороне предложения, особенно в отношении предприятий с относительно большой долей заемных средств. В этой связи динамика возникновения инфляционного давления под влиянием спроса, вероятно, будет одним из ключевых вопросов при принятии будущих решений о характере денежно-кредитной политики", - говорится в докладе.

Экспорт и импорт

Экспорт в РФ в 2021 году вырастет на 2,8%, полагает ВБ, в 2022 году - на 4,2%, в 2023 году - на 2,7%. Импорт в текущем году будет расти значительно более высокими темпами - 16,2%, в 2022 году - темп замедлится до 5,9%, в 2023 году - до 5,7%.

"Профицит счета текущих операций должен немного снизиться на фоне нормализации международного туризма, учитывая низкие темпы вакцинации россиян, возвращение объемов выездного туризма на уровень до пандемии в 2022 году представляется маловероятным, но в течение двух следующих лет показатели выездного туризма будут постепенно восстанавливаться. В целом на фоне ослабления внутреннего спроса и импорта, профицит счета текущих операций, как ожидается, останется на высоком уровне", - отмечает ВБ. Так, счет текущих операций в 2022 году снизится до $108,2 млрд (5,8% ВВП) со $121,9 млрд (7,1% ВВП), в 2023 году составит $79,6 млрд (4,1% ВВП).