В электросталеплавильном цехе ММК произошел пожар

По оценке аналитиков, приостановка одной из печей может обойтись комбинату в $20-30 млн EBITDA

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - На Магнитогорском металлургическом комбинате 30 ноября произошел пожар в трансформаторном помещении дуговой сталеплавильной печи в электросталеплавильном цехе, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Причину возгорания и ущерб от него в ММК еще не выяснили.

"На выполнении годовой производственной программы ММК произошедшее не повлияет", - заверил представитель компании.

По оценке аналитиков "ВТБ Капитала", приостановка одной из печей ММК может обойтись в $20-30 млн EBITDA, или около 0,5% годового показателя.

Производственная мощность ЭСПЦ (2 дуговые сталеплавильные печи и двухванный сталеплавильный агрегат) составляет около 3 млн тонн стали/год. В третьем квартале загрузка цеха составляла около 75%, следует из квартальной презентации ММК.

ММК - один из крупнейших в России производителей металлопродукции. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров Виктор Рашников (контролирует 79,76% акций через Mintha Holding), free float составляет 20,24%.