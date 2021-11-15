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Взрыв на НЛМК в воскресенье не повлиял на производственный процесс

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Взрыв на угольном складе "Новолипецкого металлургического комбината" и последующее возгорание не повлияли на работу предприятия.

"14 ноября в 21:30 на угольном складе произошёл хлопок с последующим возгоранием конвейера, которое было ликвидировано в течение 15 минут. Пострадал один сотрудник, он передан в скорую помощь. Пострадала часть кровли цеха. Инцидент не повлиял на производственный процесс. Причины произошедшего уточняются", - сказал представитель компании "Интерфаксу".

В РоссииВ МЧС сообщили, что кровля на площади 250 кв. м обрушилась на НЛМКЧитать подробнее

В воскресенье в коксохимическом цехе на липецкой площадке группы НЛМК произошел взрыв, в результате которого частично обрушилась кровля угольного склада и начался пожар. Факт возгорания подтвердило региональное управление МЧС. В результате инцидента пострадала женщина-работница предприятия. Она находится в тяжелом состоянии, но не в реанимации, сообщили в региональном ожоговом центре. По итогам завершения поисково-спасательных работ в цехе, где произошел взрыв, люди под завалами не обнаружены, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

После возгорания региональное управление СКР инициировало проверку. По данным регионального управления МЧС, в результате возгорания на складе НЛМК произошло частичное обрушение кровли и стены на общей площади около 250 кв. метров.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Владимир Лисин через Fletcher владеет 79,3% НЛМК. Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина. По итогам прошлого года группа произвела около 16 млн тонн стали, при этом на липецкой площадке было выпущено чуть более 12 млн тонн металла. В 2021 году НЛМК планировал нарастить производство в Липецке на 10%. Коксохимический цех в Липецке ежегодно выпускает около 2,5 млн тонн кокса.

Липецк НЛМК

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