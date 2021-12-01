ВС РФ усомнился в правомерности "антиотмывочных" комиссий банков

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ в среду отменил акты нижестоящих судов, признавшими законной 9-процентную комиссию за показавшиеся Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР) подозрительными переводы компании-клиента своим совладельцам-физлицам. Спор отправлен на новое рассмотрение, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Пожаловалось на такую комиссию ООО "Экойл". Компания в марте-апреле 2020 года оформила займы на общую сумму около 2 млн рублей со своими совладельцами - Андреем Николенко и Владимиром Бобером. А уже в мае того же года пятью траншами по 200 тыс. рублей и 500 тыс. рублей вернула им деньги, возврат осуществлялся 8, 12, 13 и 15 мая.

"У нас учредители предоставляли займы на выплату зарплаты своим работникам, то есть клиенты с нами не рассчитывались и постепенно учредители давали свои деньги фирме. Когда с нами наши клиенты стали рассчитываться, естественно фирма стала займы гасить", - объяснял в среду в ВС РФ представитель "Экойла" Максим Шулепов. Он подчеркивал, что никакого дробления выплат не было - возвраты шли разу по нескольким договорам займа по мере поступления средств от заказчиков.

Банк без вопросов перевел деньги, а 19 мая списал со счета "Экойла" примерно 172 тыс. руб. комиссии. Основанием стал введенный примерно за месяц до этого, 15 апреля, "заградительный" тариф, согласно которому такая комиссия взимается при проведении безналичных операций со счета клиента ВБРР в пользу физических лиц-клиентов другого банка при общей сумме переводов в день свыше 600 тыс. руб. или на меньшую сумму при дроблении в течение пяти рабочих дней.

Совершенные операции сотрудники ВБРР отнесли к сомнительным из-за трех оснований: во-первых, "Экойл" "не вел реальную хозяйственную деятельность через расчетный счет" в банке, во-вторых, деньги "Экойл" сначала перевел в ВБРР из Томскпромстройбанка для расчетов с поставщиками, а затем отправил на счета Николенко и Бобера снова в Томскпромстройбанк - в счет погашения займа, в-третьих, имеет место дробление платежей, следует из материалов спора.

"Экойл" счел такую комиссию неосновательным обогащением ВБРР и обратился в суд с иском о взыскании списанной суммы. Но суды трех инстанций отказали ему, сославшись на то, что примененный тариф был введен в целях выполнения требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ 115-ФЗ). "Установленный тариф как мера, направленная на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотрен в правилах внутреннего контроля и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации", - говорится в решении первой инстанции.

"Экойл" считает, что оснований для применения заградительного тарифа не было. Во-первых, российское законодательство не предусматривает установление дополнительного комиссионного вознаграждения за деятельность, которая связана с исполнением закона 115-ФЗ. Во-вторых, из действующего законодательства не следует, что установленный тариф является мерой, направленной на ПОД/ФТ, указывала компания в своей жалобе в ВС РФ. Кроме того, еще в 2018 году гражданская коллегия ВС РФ при рассмотрении схожих споров физлиц с банками признала такую банковскую практику незаконной, заявив, что закон 115-ФЗ не предусматривает возможности установления запретительных комиссий.

На заседании представитель "Экойла" Максим Шулепов был лаконичен. Он лишь обратил внимание судей на то, что банк до проведения платежа ни сразу не запрашивал никаких документов. "Спустя полгода, когда мы обратились в суд, тогда только банк нам направил запросы и мы их исполнили - представили всю информацию, которую у нас истребовали", - сказал он, неоднократно подчеркнув, что никакого дробления не было.

Его оппоненты говорили сразу о двух моментах. Во-первых, о превентивной роли заградительных тарифов в борьбе с сомнительными операциями, в том числе с обналичиванием денежных средств, а также о компенсационной функции повышенных тарифов - возмещении затрат банков на осуществление контроля.

Во-вторых, представители подчеркивали, что комиссия в 9% едина для всех клиентов, которые перечисляют деньги на счета физлиц в сторонних банках. Но избежать ее можно, предоставив документы, подтверждающие, что этот платеж совершен в силу особенностей хозяйственной деятельности клиента. К таким особенностям могут относиться случаи работы с самозанятыми. "Не получив соответствующих объяснений от клиента, мы не увидели оснований для возврата удержанной комиссии", - объяснял представитель ВБРР.

На вопрос суда, почему банк не запросил дополнительные документы у клиента, его представители сообщили, что сделали вывод (о дроблении - ИФ), когда увидели последнюю операцию.

Также они акцентировали внимание на том, что истец никак не объясняет причину перечисления средств через ВБРР в ситуации, когда компания и физлица-получатели имели счета в Томскпромстройбанке. "Мы считаем, что даже уже этого факта достаточно, чтобы говорить о сомнительности таких операций", - сказал представитель банка. Этот момент Шулепов в ходе заседания никак не комментировал.

- Почему в суде вы начали ссылаться на положения 115-ФЗ? - поинтересовался судья ВС РФ Юрий Иваненко у представителей ВБРР.

- Мы это делали, чтобы показать, откуда этот тариф возник, - ответил он.

Интересовало судей и то, почему банк сделал вывод о дроблении платежей. "Какое-то законодательство, действующее в РФ, запрещает должнику возвращать кредитору денежные средства частями?", - спрашивал Иваненко.

"Нет. Это предусмотрено тарифами", - ответил представитель банка. Он уточнил, что в данном случае идет совпадение по получателю денежных средств и по основанию (перевода - ИФ), а переводы на сумму свыше 600 тыс. рублей произошли в течение пяти дней.

- Если с этими лицами разные договоры заключены, все равно будете считать, что это одно основание? - спрашивал судья.

- Если это проводится в пределах пятидневного срока, безусловно, да, - ответил представитель банка.

После продолжительного совещания судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отменила акты нижестоящих судов и отправила спор на новое рассмотрение. Мотивы решения будут известны позднее - после публикации определения.

ООО "Экойл" первично зарегистрировано в 1995 году, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Основной вид деятельности - предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов. На компанию зарегистрирован товарный знак "МД Биопрепарат".

В 2016-2019 годах выручка компании колебалась от 28,02 млн руб. до 46,47 млн руб., а в 2020-м резко упала и составила 8,48 млн руб. Нераспределенная прибыль на начало 2021 года - 34,23 млн руб. Сводный индикатор, рассчитываемый "СПАРК-Интерфаксом", показывает низкий уровень присущих компании рисков.