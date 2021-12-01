Ведомства РФ назвали ключевую меру сдерживания цен на топливо в 2022 году

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Ключевой мерой сдерживания цен на топливо в 2022 году должна стать корректировка демпфера, такой проект доклада премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представлен ведомствами по поручению вице-премьера РФ Александра Новака по итогам совещания о ситуации на топливном рынке, прошедшего в начале ноября.

В документе излагается ряд мер в целях недопущения роста цен на нефтепродукты выше инфляции, с докладом ознакомился "Интерфакс".

В тексте отмечается, что в рамках налогового маневра с начала 2022 года экспортная пошлина на нефть уменьшится на одну шестую, снизятся и экспортные пошлины на нефтепродукты, так как они рассчитываются от пошлины на нефть. Одновременно с этим будут проиндексированы на 4% ставки акцизов на бензин и дизельное топливо, а также увеличатся индикативные цены в формуле демпфера на топливо, что снизит компенсационные выплаты нефтеперерабатывающим заводам.

"Вследствие такой комбинации изменения косвенных налогов в условиях высоких мировых цен на нефть и нефтепродукты, которые окажут прямое влияние на справедливый уровень биржевых оптовых цен на нефтепродукты в России, ввиду недостаточной валовой оптово-розничной маржи в топливном сегменте, может создаться риск перекладывания дополнительной налоговой нагрузки в розничные цены на моторное топливо. Например, риск одномоментного увеличения розничной цены на автомобильный бензин при переходе в 2022 год может составить более 2 рублей за литр (около +4% к текущему среднему уровню цен), чего допустить нельзя", - подчеркивается в проекте.

Избежать роста цен на заправках выше инфляции можно, если скорректировать параметры демпфера. Одно из предложений - оставить в 2022 году индексацию индикативных цен на бензин и дизель на уровне 3% (а не 5%, как планировалось). Второе - увеличить для НПЗ компенсацию части разницы между экспортной ценой паритета и индикативной ценой на бензин с 68% до 90%, а также рассмотреть вариант уменьшения диапазона превышения оптовой цены, при которой демпфер не должен будет выплачиваться.

Дополнительно для улучшения финансово-экономического положения независимых автозаправочных станций предлагается: субсидирование ж/д перевозок нефтепродуктов на Дальний Восток, снижение стоимости эквайринга на АЗС, рассмотрение вопроса о снятии запрета на продажи слабоалкогольной продукции на заправках в дневное время. Кроме того, ФАС и Минэнерго продолжат работу по постепенному увеличению нормативов биржевых продаж нефтепродуктов.

В качестве еще одной резервной меры по увеличению биржевых продаж бензина в 2022 году предлагается нарастить его производство на НПЗ за счет дозагрузки вторичных мощностей (каталитический риформинг и изомеризация).

"Анализ объемов производства прямогонных фракций автомобильного бензина в разрезе крупных НПЗ (без учета мини-НПЗ) показывает, что производство компонентов товарного автомобильного бензина может быть увеличено примерно на 2,8 млн тонн (или около 7,5% от годового уровня потребления автомобильного бензина в России). Причинами недозагрузки в настоящее время вторичных мощностей, использующих прямогонный бензин в качестве сырья, являются незаинтересованность ряда НПЗ в увеличении производства автомобильных бензинов, а также наличие технологических установок, находящихся в резерве", - подчеркивается в документе.