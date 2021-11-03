Новак поручил рассмотреть корректировку топливного демпфера на 2022 год

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам стратегической сессии по ситуации на рынке нефтепродуктов поручил рассмотреть целесообразность корректировки демпфера для нефтепродуктов на 2022 год.

"В части моторных топлив было решено продолжать мониторинг ситуации на топливном рынке, в том числе в его биржевом звене, для рассмотрения целесообразности дальнейшего увеличения биржевых нормативов по бензинам и дизельному топливу на 1% для каждого из их типов. Кроме того, по поручению Александра Новака будет проведен дополнительный анализ работы топливного демпфера для бензинов и дизельного топлива и рассмотрена целесообразность его корректировки на 2022 год", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Согласно сообщению, в ходе встречи обсуждалась актуальная динамика оптовых, биржевых и розничных цен на нефтепродукты на российском рынке, ситуация на мировом рынке, а также экономика производства, уровень запасов топлив, были сделаны прогнозы развития ситуации на конец 2021 года - начало 2022 года. Особое внимание было уделено текущей ситуации на рынке керосина, его производству, ценам и мерам по их стабилизации.

"Несмотря на продолжающийся активный рост мировых котировок на нефтепродукты, к середине IV квартала текущего года темпы роста цен на российских АЗС находятся в рамках расчетной инфляции", - говорится в сообщении.

Как было отмечено на совещании, во многом сдержать рост цен помогает работа демпферного механизма, скорректированного весной этого года для снижения давления оптового рынка на розничный. Запасы также находятся на достаточных для сезона уровнях. Кроме того, необходимая маржа нефтепереработки внутреннего рынка РФ позволяет нефтепереработчикам сохранять высокую загрузку своих производств. К началу ноября завершились основные плановые работы по ремонту мощностей для удовлетворения спроса на топлива в конце года.

Кроме того, для сохранения стабильной динамики цен и достаточности поставок на рынке Дальнего Востока участники заседания обсудили меры по поддержке перевозок топлива железнодорожным транспортом для нужд дальневосточных потребителей.