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Запасы нефти в США снизились на 909 тысяч баррелей за неделю

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 909 тысяч баррелей - до 433,11 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 4,03 млн баррелей и составили 215,42 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,16 млн баррелей, до 123,88 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,45 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 332 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

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