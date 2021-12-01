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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Нефть подорожала более чем на 4%

Нефть подорожала более чем на 4%
Фото: Danial Abdullah

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают укрепляться в ходе торгов в среду после падения накануне.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 по Москве составила $72,3 за баррель, что на $3,07 (4,43%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $68,95 за баррель, что на $2,77 (4,19%) выше итогового значения предыдущей сессии.

По итогам ноября WTI подешевела на 21%, Brent - на 16%, что стало самым существенным падением за месяц с марта 2020 года.

В центре внимания трейдеров на этой неделе очередное заседание ОПЕК+, на котором, как ожидается, будет обсуждаться необходимость принятия мер в ответ на выявление "омикрона". Некоторые эксперты не исключают того, что коалиция может принять решение о приостановке наращивания добычи.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 747 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на прошлой неделе на 1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Эксперты ждут официальных данных Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают падения резервов на 2,7 млн баррелей.

Brent WTI ОПЕК+

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