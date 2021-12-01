Недельная инфляция в РФ из-за досчетов и загрантуризма ускорилась почти до 0,5%

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 23 по 29 ноября резко ускорилась до 0,46% после 0,20% с 16 по 22 ноября, 0,18% с 9 по 15 ноября и резкого замедления до 0,09% со 2 по 8 ноября (возможно вызванного нерабочими днями), приводятся цифры в сообщении Росстата.

С начала месяца инфляция к 29 ноября составила 0,96%, с начала года - 7,51%, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, рост цен с начала года уже превысил последнюю прогнозную оценку правительства на весь 2021 год (7,4%) и уже вошел в интервальный прогноз ЦБ на весь 2021 год (7,4-7,9%), который тоже, очевидно, уже выглядит заниженным.

Среднесуточная инфляция за 29 дней ноября составила 0,033% (за аналогичный период ноября 2020 года - 0,025%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 29 ноября резко ускорилась - до 8,38% с 8,06% на 22 ноября, 8,10% на 15 ноября, 8,07% на 8 ноября, 8,14% на 1 ноября и 8,13% на конец октября. Таким образом, надежды на то, что годовая инфляция в РФ в октябре прошла пик на уровне 8,1% и начнет замедляться в ноябре-декабре на фоне высокой базы конца прошлого года, не сбылись.

Специальный комментарий Росстата

Росстат по поводу такого резкого ускорения недельной инфляции даже выпустил специальный отдельный комментарий.

"Рост средних цен и тарифов на 106 товаров и услуг за неделю с 23 по 29 ноября 2021 года составил 0,46%. Это на 0,26 п.п. больше, чем неделей ранее. Среди основных причин: резкий предновогодний рост цен за поездку на отдых в Турцию - 55,18% за неделю с 23 по 29 ноября. Неделей ранее (с 16 по 22 ноября) рост цен на туристические путевки в Турцию составлял 4,7%, двумя неделями ранее - 0,5%. С начала года цены на поездки в Турцию выросли на 89,3%", - говорится в сообщении Росстата.

"Кроме того, на рост индекса на неделе с 23 по 29 ноября повлияли: рост курса доллара и евро за неделю на 2,1%; учет влияния роста цен на товары и услуги, не включенные в еженедельный мониторинг цен", - отмечают в статслужбе.

Росстат ведет еженедельный и ежемесячный мониторинг цен. Каждую неделю Росстат оценивает изменение средних цен и тарифов на 106 товаров и услуг. Ежемесячно - на 556 товаров и услуг.

"При этом Росстат учитывает влияние всего набора товаров и услуг на еженедельную оценку индекса. На неделе с 23 по 29 ноября Росстат учел рост цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг - такие как бытовые услуги, услуги сотовой связи, страхования и зарубежного туризма. Это увеличило темпы роста цен на все виды услуг, не охваченные в еженедельном режиме, с 0,1% до 1,1%", - говорится в сообщении Росстата.

В тоже время Росстат отметил, что ряд товаров и услуг, занимающих высокую долю в структуре потребительских расходов населения, показали темпы роста выше уровня недельной инфляции.

Цены на продукты и непродовольственные товары

За период с 23 по 29 ноября существенно выросли цены: на пшеничную муку, гречку, куриные яйца - на 1,1%, сахар - на 0,7%, хлеб - на 0,6%, сосиски, сардельки - на 0,5%.

При этом цены на плодоовощную продукцию даже снизились в среднем на 0,4%, в том числе на помидоры - на 3,1%, морковь - на 0,6%, яблоки - на 0,4%, огурцы и лук - на 0,2%. В то же время подорожали: капуста - на 3,3%, картофель - на 0,3%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров значительно подорожали за неделю спички - на 1,1%, телевизоры - на 1,0%, зубные пасты - на 0,8%.

Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,1%, дизельное топливо - на 0,7%.

Оценка Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в РФ на 29 ноября на уровне 8,38%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 23 по 29 ноября инфляция составила 0,46%. Основной вклад внес рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (на 1,37%), а именно удорожание поездок в Турцию на 55,2%. Рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24% (0,30% неделей ранее) при ускорении снижения цен на плодоовощную продукцию (минус 0,38% после минус 0,10%). На непродовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,17% (0,19% неделей ранее), в том числе за счет замедления роста цен на автомобильный бензин (0,14% после 0,24%)", - говорится в докладе Минэкономразвития.

Ключевая ставка

Банк России 22 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов - с 6,75% до 7,5%. Это шестое повышение ставки подряд.

В сентябре, повысив ставку на 25 пунктов, ЦБ максимально ужесточил свой сигнал на будущее, переведя упоминание о повышении ставки во множественное число. "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорилось в заявлении от 10 сентября. Этот крайне жесткий сигнал, несмотря на "ястребиное" решение регулятора, в новом заявлении сохранен полностью неизменным.

ЦБ 22 октября резко повысил свой прогноз по инфляции на 2021 год с 5,7-6,2% до 7,4-7,9%, сохранив ожидания на 2022 год в интервале 4,0-4,5%. Но на фоне скачка цен в последнюю неделю ноября, чтобы уложиться даже в верхнюю границу прогноза ЦБ, недельный рост цен в декабре не должен превышать 0,1%, что выглядит достаточно маловероятным.

Совет директоров Банка России на заседании 17 декабря будет рассматривать широкий диапазон решений по ключевой ставке: от 0 до повышения на 100 базисных пунктов (б.п.), сказала во вторник журналистам председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы сейчас пока движемся в рамках базового сценария, на прошлом заседании совета директоров мы обозначили, как видим диапазон ставки до конца этого года - там диапазон от 0 до 100. Мы в этом диапазоне будем рассматривать решение, но надо сказать, что сейчас прогноз и по инфляции идет скорее по верхней границе нашего прогноза. Мы это будем учитывать, плюс к этому получим дополнительные данные, в том числе по инфляции за ноябрь с разбивкой по ценам, по услугам. Когда появится эта информация, наверное, будет больше понимания", - отметила Набиуллина во вторник.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2021 год равен 7,4% (уже превышен), на 2022 год - 4,0%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, по инфляции на 2021 год равняется 7,8%, резко увеличившись с 6,6% по опросу в начале октября, очевидно, новый консенсус на 2021 год уже будет превышать 8%.

В 2022 году аналитики ожидают инфляцию на уровне 4,7% (рост с 4,3% по опросу месяц назад), что уже превышает интервальный прогноз ЦБ.