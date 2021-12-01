В РСТ объяснили повышение цен на туры в Турцию

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Цены на туры в Турцию растут в связи с повышением спроса накануне новогодних праздников, а также сокращением ассортимента открытых отелей, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" в среду вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, комментируя данные Росстата об индексе потребительских цен в РФ за последнюю неделю.

"Цены на туры традиционно растут в период новогодних праздников. Это обычная ситуация, которую мы наблюдаем ежегодно, и ничего нового в этом нет. Традиционно чем ближе Новый год, тем выше цены, независимо от направления. Это обусловлено динамическим ценообразованием, которое складывается из спроса, количества свободных мест в отелях и самолетах, цен на топливо, авиабилеты, количества рейсов и так далее. При этом необходимо учитывать инфляцию. Кроме того, цены на зарубежные туры зависят от курсовых разниц", - пояснил эксперт.

Говоря о том, почему заметнее всего среди зарубежных стран подорожала именно Турция, он отметил, что это сейчас одно из самых популярных и доступных направлений для российских туристов.

"При этом зимой в Турции сокращается номерной фонд: часть отелей закрывается, у части нет подогреваемых или крытых бассейнов. Также необходимо учитывать, что в зимнем сезоне количество чартерных программ в Турцию сокращается, что также влияет на цены. Поэтому, чтобы сэкономить на путешествиях, лучше покупать туры по акциям раннего бронирования. Скидки у туроператоров составляют от 10 до 40%", - подчеркнул Горин.

Росстат в среду опубликовал оценку индекса потребительских цен за неделю с 23 по 29 ноября, оценив изменения цен по набору из 106 позиций товаров и услуг, включая социально значимые, в 282 городах России. Одним из наиболее заметных, по данным статистического ведомства, стало изменение стоимости туров в Турцию. За последнюю неделю ноября средняя стоимость поездки на отдых повысилась в 1,6 раза. На предыдущей неделе рост цен составлял 4,7%. С декабря 2020 года поездки в Турцию подорожали на 89,3%.