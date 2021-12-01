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"Газпром" забронировал треть мощности "Ямала-Европы" на 2 декабря

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" забронировал на 2 декабря мощности газопровода "Ямал-Европа" в объёме 31 млн куб. м из предложенных 89 млн куб. м, свидетельствуют итоги сессии бронирования на GSA Platform. В таком же формате он заказывал прокачку в предыдущие месяцы, а также на 1 декабря.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше двух тысяч километров может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе, на октябрь и ноябрь 2021 года грузоотправитель предпочитал бронировать мощности газопровода помесячно.

На октябрь и ноябрь "Газпром" бронировал примерно треть мощностей этой магистрали.

"Газпром" не стал бронировать мощности "Ямала-Европы" на декабрь на месячной основе, в арсенале инструментов бронирования остались только суточные аукционы. Они завершаются каждый день в 19:00.

Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), полностью использует мощности по долгосрочному транзитному контракту через Украину (109 млн куб. м в сутки). "Ямалу-Европе" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.

Помимо исполнения текущих контрактов перед "Газпрома" до конца декабря также стоит задача пополнять запасы в своих подземных хранилищах в Европе.

Газпром

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