"Газпром" снова не забронировал транзит через Польшу на следующий день

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" как и днем ранее не стал бронировать в ходе регулярного аукциона (который завершается в 19:00 по Москве) транзит через Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" на следующий день, свидетельствуют данные платформы бронирования GSA Platform.

Впрочем, это не означает, что транзит обязательство остановится утром следующего дня. Ночью может пройти еще один аукцион (его итоги станут известны в 04:30 по московскому времени), в ходе которого мощности могут быть выкуплены. Так было с бронированием этого маршрута на пятницу.

Днем ранее такой исход торгов вызвал скачок цена газа еще на сотню долларов - выше $1700 за тысячу кубометров. Однако в пятницу рынок почти никак не реагирует на итоги торгов - уже понимая, что остается еще одно окно для бронирования мощностей. Сейчас цена дрейфует в районе $1600 за тысячу кубометров.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью 2000 км может прокачивать до 33 млрд куб. м газа в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор мощности отрезка распределяются на аукционах.

На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе, далее делал две месячных брони (на октябрь и ноябрь 2021 года, выкупая 35% мощностей этой магистрали).

В декабре концерн не стал бронировать мощности газопровода на месячной основе и использовал его на основе ежедневного бронирования. Как показали события последних суток, это усилило интригу в вопросе поставок импортного газа в Европу.