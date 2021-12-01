Рубль вечером продолжил умеренно подрастать к доллару и евро вслед за нефтью

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Доллар и евро умеренно дешевеют на Московской бирже в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за дорожающей нефтью и благодаря улучшению ситуации на внешних рынках.

Курс доллара США составил 73,83 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 23,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,7 руб./EUR1, подешевев на 20 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,9 копейки - до 78,27 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к доллару и евро на вечерних торгах благодаря улучшению ситуации на внешних рынках после распродаж в конце прошлой недели и на фоне активно дорожающей нефти. В центре внимания инвесторов остается новый штамм COVID-19, трейдеры ждут информации, которая позволила бы сделать более точный вывод о том, насколько опасным является "омикрон" и какие последствия его распространение может иметь для мировой экономики.

Инвесторы связывают свои надежды на предотвращение нового ковидного кризиса с компаниями-производителями вакцин от COVID-19 и их способностью быстро и эффективно модифицировать уже существующие вакцины для борьбы с новым штаммом. Однако ученые отмечают, что остается еще много неисследованных проблем относительно "омикрона", на что у них уйдет несколько недель.

Поддержку рублю оказывают также ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России после соответствующих заявлений председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

ЦБ РФ будет проводить такую ДКП, чтобы вернуть инфляцию к цели в 4%, это произойдет к концу 2022 года, в частности, сказала она. В этой связи, по словам Набиуллиной, совет директоров Банка России на заседании 17 декабря будет рассматривать широкий диапазон решений по ключевой ставке: от 0 до повышения на 100 базисных пунктов (б.п.).

Новости по санкционной теме

Между тем, рубль довольно слабо отреагировал на новости по санкционной теме. Главы МИД стран НАТО на встрече в Риге в среду пришли к мнению, что Россия должна будет заплатить за возможные агрессивные действия в отношении соседей, сообщил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы обсудили продолжающиеся агрессивные и дестабилизирующие действия со стороны России в отношении ее соседей. Министры четко заявили: любая агрессия в будущем будет дорого стоить России и повлечет серьезные политические и экономические последствия", - заявил он по итогам встречи глав МИД стран НАТО, в которой также приняли участие представители Грузии и Украины.

США будут готовы принять в отношении РФ экономические ограничительные меры, от введения которых в прошлом отказывались, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. "Мы ясно дали понять, что если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, то наша реакция будет решительной. В частности, речь пойдет о сильных экономических мерах, от которых мы в прошлом отказывались", - сказал он на пресс-конференции в Риге.

Говоря о ситуации на границе РФ с Украиной, Блинкен отметил, что США "должны быть готовы к любому развитию событий". При этом он подчеркнул, что будет лучше, если Москва и Киев урегулируют разногласия, используя Минские договоренности.

Заявления главы ФРС

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в банковском комитете Сената во вторник, что с учетом высокого инфляционного давления и устойчивости американской экономики имеет смысл ускорить темпы ежемесячного сокращения объемов выкупа активов.

"Экономика США является очень сильной, и мы видим высокое инфляционное давление, поэтому я считаю, что было бы целесообразным обсудить более быстрое сворачивание программы выкупа активов, возможно, завершить ее на несколько месяцев раньше", - сказал Пауэлл.

Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен в среду вновь появятся в Конгрессе, на этот день запланировано их выступление в комитете по финансовым услугам Палаты представителей.

Как сообщалось, на прошедшем в начале ноября заседании Федрезерв принял решение уменьшить объемы выкупа активов, составлявшие $120 млрд в месяц, на $15 млрд в текущем месяце и продолжить сокращение программы такими же темпами в декабре.

Опубликованные в среду статданные указывают на продолжающееся восстановление американского рынка труда, что также говорит в пользу сокращения стимулов.

Согласно данным отраслевой организации Automatic Data Processing Inc. (ADP), число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 534 тыс., что оказалось лучше среднего прогноза экспертов на уровне 525 тыс.

Цены на нефть

Цены на нефть продолжают укрепляться в ходе торгов в среду, хоть и замедлили темпы роста после выхода официальных данных о запасах сырья в США.

Коммерческие резервы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 909 тыс. баррелей - до 433,11 млн баррелей, показали данные еженедельного доклада министерства энергетики.

В то же время товарные запасы бензина выросли на 4,03 млн баррелей и составили 215,42 млн баррелей. Запасы дистиллятов увеличились на 2,16 млн баррелей, до 123,88 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 1,45 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 332 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени составляет $71,86 за баррель, что на 3,8% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,71 за баррель, что на 3,82% выше итогового значения предыдущей сессии.

Тем временем данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник, указали, что запасы нефти в США за минувшую неделю сократились на 747 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на прошлой неделе на 1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Оценки аналитиков

Как отметил в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль умеренно укрепляется к доллару и торгуется нейтрально к евро, однако вероятность возобновления волатильности российской валюты сохраняется, так как на рынке по-прежнему сильны опасения относительно возможных последствий распространения штамма "омикрон". "Между тем, Пауэлл во вторник высказался за отказ от термина "временная" применительно к инфляции в США, что выглядит вполне логичным на фоне текущих высоких уровней инфляции и ее возможного дальнейшего роста в том случае, если распространение нового варианта коронавирусной инфекции сделает необходимым введение новых ограничений. Они, в свою очередь, могут усугубить проблемы в цепочках поставок, таким образом, вызвав дополнительный рост цен. Кроме того, отвечая на вопрос сенатора Джона Кеннеди в рамках дискуссии во вторник, глава ФРС допустил уместность обсуждения более раннего сворачивания выкупа активов на предстоящем заседании американского регулятора, когда у членов ФРС будет больше информации для оценки рисков, связанных со штаммом "омикрон"", - отмечает Беспалов.

"На фоне остальных событий геополитические риски не так выделяются в повестке дня, однако в среду госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз выступил с достаточно жесткими заявлениями касательно России, предположив, что в планы РФ могут входить как дестабилизация ситуации в самой Украине, так и возможные военные операции. Из предстоящих событий, способных повлиять на курс рубля, нельзя не отметить заседание министров ОПЕК+, запланированное на четверг. На фоне заметного снижения нефтяных цен за последнюю неделю под давлением оказалась и российская валюта, поэтому решения участников сделки будут важны и для динамики рубля. В пятницу днем будут опубликованы данные о запланированном объеме покупок валюты Минфином РФ в декабре, а ближе к вечеру выйдет статистика по изменению числа занятых и безработице в США за ноябрь", - также говорит Беспалов.

"В среду ключевые активы на финансовых рынках восстанавливали потери, понесенные за последние дни на новостях о новом штамме коронавируса. К вечеру европейские и американские фондовые индексы демонстрировали дружный рост, цены на нефть также росли, а индекс доллара падал. Такая ситуация не оставляла шансов американской валюте и на развивающихся рынках, где доллар терял позиции к большинству валют. В числе укреплявшихся валют EM была даже турецкая лира, хотя в целом ее курс остается вблизи исторических минимумов. Рубль не отставал от своих коллег по EM, при этом на фоне глобального улучшения аппетита к риску рублю не мешала сохраняющаяся геополитическая напряженность (в частности, встреча глав МИД стран НАТО в Риге с комментариями в отношении российской стороны), хотя опасения инвесторов в данном контексте за последние дни несколько ослабли", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по Москве) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 декабря на 91,8 копейки, до 73,9746 руб./$1, и уменьшил курс евро на 98,8 копейки, до 83,8354 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в среду на 83,39 копейки по отношению ко вторнику и составил 73,8989 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 67,83 копейки и составил 73,9031 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 646,158 млн, из которых $721,27 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 924,888 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1,1609 рубля, до 83,694 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 87,22 копейки и составил 83,7141 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR577,36 млн, из которых EUR160,525 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR416,835 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в среду после завершения налогового периода ноября, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК выросли в ожидании дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 7,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 6 б.п. - до 7,72% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 9 б.п. - до 8,24% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 8 б.п. каждая - до 8,24% и 9,13% годовых.