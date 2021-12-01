Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Госдеп пригрозил РФ жесткими санкциями в случае агрессии против Украины

Госдеп пригрозил РФ жесткими санкциями в случае агрессии против Украины
Фото: Britta Pedersen/picture alliance via Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - США будут готовы принять против РФ экономические ограничительные меры, от введения которых в прошлом отказывались, заявил в среду глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Мы ясно дали понять, что если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, наша реакция будет решительной. В частности, речь пойдет о сильных экономических мерах, от которых мы в прошлом отказывались", - сказал он на пресс-конференции в Риге.

Говоря о ситуации на границе РФ с Украиной, Блинкен отметил, что США "должны быть готовы к любому развитию событий". При этом он подчеркнул, что будет лучше, если Москва и Киев урегулируют разногласия, используя Минские договоренности.

В РоссииМатвиенко назвала ложью утверждения о намерении РФ напасть на УкраинуЧитать подробнее

Блинкен также заявил, что страны НАТО не осведомлены о точных намерениях России в отношении Украины, и поэтому должны быть готовы к любому развитию ситуации.

"Несмотря на неопределенность относительно намерений и временных рамок, мы должны быть готовы к любым мерам сдерживания, направленным на то, чтобы Россия изменила курс", - сказал он.

"Мы не знаем, принято ли решение о вторжении, но мы осведомлены о наращивании сил на случай, если такое решение будет принято", - отметил Блинкен.

"США активно обсуждают эту проблему с союзниками и партнерами, и напрямую с президентом Путиным", - добавил госсекретарь США.

Кроме того, Блинкен объявил, что в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в четверг, 2 декабря, в Стокгольме намерен призвать отвести российские войска от границы с Украиной, а также "прекратить дестабилизацию и провокации".

Блинкен напомнил, что эти призывы звучали и при контактах США с РФ и на других уровнях.

Глава Госдепа также призвал власти Украины сохранять сдержанность в данной ситуации.

Энтони Блинкен Госдеп США США Украина

Новости по теме

Новости

Талибы захватили несколько иранских КПП на границе

Талибы захватили несколько иранских КПП на границе

Блинкен заявил, что РФ подготовила планы действий против Украины

Бои начались на границе Афганистана с Ираном

На стройке в Мюнхене взорвалась бомба времен Второй мировой войны

На стройке в Мюнхене взорвалась бомба времен Второй мировой войны

Китайский марсоход успешно передал данные зонду Mars Express

Китайский марсоход успешно передал данные зонду Mars Express

Штамм "омикрон" добрался до Норвегии

Штамм "омикрон" добрался до Норвегии

Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии EIU

Москва потребует юридических гарантий нерасширения НАТО на восток

Путин рассчитывает, что ответ Лукашенко Западу не сорвет газовые контракты РФ-ЕС

Зеленский счел, что Киев не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });