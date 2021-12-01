Госдеп пригрозил РФ жесткими санкциями в случае агрессии против Украины

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - США будут готовы принять против РФ экономические ограничительные меры, от введения которых в прошлом отказывались, заявил в среду глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Мы ясно дали понять, что если Россия в случае с Украиной продолжит идти по пути конфронтации, наша реакция будет решительной. В частности, речь пойдет о сильных экономических мерах, от которых мы в прошлом отказывались", - сказал он на пресс-конференции в Риге.

Говоря о ситуации на границе РФ с Украиной, Блинкен отметил, что США "должны быть готовы к любому развитию событий". При этом он подчеркнул, что будет лучше, если Москва и Киев урегулируют разногласия, используя Минские договоренности.

Блинкен также заявил, что страны НАТО не осведомлены о точных намерениях России в отношении Украины, и поэтому должны быть готовы к любому развитию ситуации.

"Несмотря на неопределенность относительно намерений и временных рамок, мы должны быть готовы к любым мерам сдерживания, направленным на то, чтобы Россия изменила курс", - сказал он.

"Мы не знаем, принято ли решение о вторжении, но мы осведомлены о наращивании сил на случай, если такое решение будет принято", - отметил Блинкен.

"США активно обсуждают эту проблему с союзниками и партнерами, и напрямую с президентом Путиным", - добавил госсекретарь США.

Кроме того, Блинкен объявил, что в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в четверг, 2 декабря, в Стокгольме намерен призвать отвести российские войска от границы с Украиной, а также "прекратить дестабилизацию и провокации".

Блинкен напомнил, что эти призывы звучали и при контактах США с РФ и на других уровнях.

Глава Госдепа также призвал власти Украины сохранять сдержанность в данной ситуации.