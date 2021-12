Рынок акций США резко снизился после выявления заражения "омикроном" в стране

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы, открывшие торги в среду уверенным подъемом, перешли к снижению после появления информации о выявлении в США первого случая заражения новым штаммом COVID-19 "омикрон".

Падение Dow Jones Industrial Average с пикового уровня, зафиксированного в ходе сессии, к закрытию рынка составило почти 1000 пунктов.

Министерство здравоохранения США сообщило в среду, что первый случай заражения "омикроном" был выявлен в штате Калифорния у полностью вакцинированного человека, недавно вернувшегося с юга Африки.

Несмотря на то, что потенциальное появление "омикрона" в Штатах было ожидаемым, официального заявления об этом оказалось достаточно, чтобы рынок, до этого настроенный довольно позитивно, перешел к падению, отмечает Market Watch.

Дополнительное давление на рынок оказало заявление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о том, что он считает целесообразным рассмотрение Федрезервом возможности более быстрого, чем планировалось ранее, сворачивания программы выкупа активов, уже на декабрьском заседании.

Пауэлл заявил об этом в ходе встречи с законодателями в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду.

Глава Федрезерва отметил, что "риски ускорения инфляции увеличились". Несмотря на то, что инфляционное давление в этом году во многом связано с факторами, вызванными снятием карантинных ограничений, инфляция "охватила экономику более широко", сказал он, пообещав "использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы убедиться, что инфляционное давление, которое мы видим сейчас, не станет устойчивым".

Опубликованные в среду статданные указали на продолжающееся восстановление американского рынка труда, что также говорит в пользу сокращения стимулов. Согласно данным отраслевой организации Automatic Data Processing Inc. (ADP), число рабочих мест в частном секторе США в ноябре увеличилось на 534 тысячи, что оказалось лучше среднего прогноза экспертов на уровне 525 тысяч.

Тем временем, индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре вырос до 61,1 пункта с октябрьских 60,8 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали роста индекса до 61 пункта, сообщает Trading Economics.

Котировки акций авиакомпаний завершили торги в среду резким падением. Стоимость бумаг American Airlines Group Inc. упала в цене на 8%, United Airlines Holdings Inc. - на 7,6%, Delta Air Lines Inc. - на 7,4%.

Акции Salesforce.com Inc. упали в цене на 11,7%. Поставщик облачных корпоративных решений в минувшем квартале сократил чистую прибыль на 57%, увеличив при этом выручку на 27%. Прогноз прибыли Salesforce.com на четвертый квартал не оправдал ожиданий экспертов.

Бумаги Exxon Mobil Corp. подешевели на 0,1%. Крупнейшая нефтегазовая компания США заявила, что будет сохранять капиталовложения на уровне $20-25 млрд в год в период до 2027 года включительно, а также направит $15 млрд за шесть лет на проекты сокращения вредных выбросов.

Бумаги Groupon Inc., владеющей сервисом предоставления скидок, подешевели на 3,3%. Компания объявила о назначении главным исполнительным директором ветерана интернет-ритейлера Zappos Кедара Дешпанде.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду упал на 461,68 пункта (1,34%) и составил 34022,04 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 53,96 пункта (1,18%) - до 4513,04 пункта.

Nasdaq Composite потерял 283,64 пункта (1,83%) и составил 15254,05 пункта.