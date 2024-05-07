РСПП поддерживает повышение налога только на неинвестируемую часть прибыли

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей поддерживает тезис властей о необходимости создания более справедливой системы налогообложения и при ожидаемом росте налога на прибыль видит реализацию этого принципа в увеличении ставки только для той части прибыли, которая не инвестируется.

Об этом телеканалу "Россия 24" заявил президент РСПП Александр Шохин.

"Мы президенту высказывали наши предложения, которые связаны с тем, что в случае повышения налогов, а сейчас уже только ленивый не говорит о том, что налоги могут быть повышены и станут они более справедливыми: кто больше получает, больше платит и так далее. Но для нас, для бизнеса, очень важно, чтобы эта социальная справедливость коснулась экономической инвестиционной деятельности: кто больше инвестирует, тому не надо повышать налоги. А вот повышения налогов, налога на прибыль, например, должно касаться той части прибыли, которая не инвестируется, а распределяется в виде дивидендов, доходов акционеров и так далее", - сказал он.

Он напомнил, что и федеральный бюджет, и параметры налоговой политики теперь будут формироваться не на трехлетку, а на горизонте шести лет. Исходя из этого бизнес рассчитывает, что фискальная нагрузка будет оставаться в этот период стабильной. Тем важнее, по мнению главы РСПП, выработать оптимальные параметры налогообложения, поэтому бизнес намерен активно сотрудничать по этим вопросам с вновь утвержденном правительством.

Президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 29 февраля предложил "продумать подходы модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, и, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи в том числе за счет вычетов.

В конце марта после встреч с премьер-министром Михаилом Мишустиным депутаты Госдумы заявляли, что налоговая реформа на тот момент находилась на стадии внутреннего обсуждения в правительстве и что проводить ее будет уже новый состав кабинета министров.