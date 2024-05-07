Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

РСПП поддерживает повышение налога только на неинвестируемую часть прибыли

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей поддерживает тезис властей о необходимости создания более справедливой системы налогообложения и при ожидаемом росте налога на прибыль видит реализацию этого принципа в увеличении ставки только для той части прибыли, которая не инвестируется.

Об этом телеканалу "Россия 24" заявил президент РСПП Александр Шохин.

"Мы президенту высказывали наши предложения, которые связаны с тем, что в случае повышения налогов, а сейчас уже только ленивый не говорит о том, что налоги могут быть повышены и станут они более справедливыми: кто больше получает, больше платит и так далее. Но для нас, для бизнеса, очень важно, чтобы эта социальная справедливость коснулась экономической инвестиционной деятельности: кто больше инвестирует, тому не надо повышать налоги. А вот повышения налогов, налога на прибыль, например, должно касаться той части прибыли, которая не инвестируется, а распределяется в виде дивидендов, доходов акционеров и так далее", - сказал он.

Он напомнил, что и федеральный бюджет, и параметры налоговой политики теперь будут формироваться не на трехлетку, а на горизонте шести лет. Исходя из этого бизнес рассчитывает, что фискальная нагрузка будет оставаться в этот период стабильной. Тем важнее, по мнению главы РСПП, выработать оптимальные параметры налогообложения, поэтому бизнес намерен активно сотрудничать по этим вопросам с вновь утвержденном правительством.

Президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию 29 февраля предложил "продумать подходы модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы, и, напротив, нужно снизить налоговую нагрузку на семьи в том числе за счет вычетов.

В конце марта после встреч с премьер-министром Михаилом Мишустиным депутаты Госдумы заявляли, что налоговая реформа на тот момент находилась на стадии внутреннего обсуждения в правительстве и что проводить ее будет уже новый состав кабинета министров.

Александр Шохин РСПП правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инаугурационная речь Владимира Путина. Полный текст

Путин официально вступил в должность президента РФ в пятый раз

Путин официально вступил в должность президента РФ в пятый раз

В Кремле начинается церемония инаугурации президента РФ

В Кремле начинается церемония инаугурации президента РФ

Песков не видит повода для ответа в отказах послов присутствовать на инаугурации

Американец задержан во Владивостоке по подозрению в краже денег

Во Владивостоке арестовали американского военнослужащего

Защита осужденного в Приморье "крабового короля" Кана обжаловала приговор

Пятая в истории инаугурация Путина состоится в Кремле во вторник

Пятая в истории инаугурация Путина состоится в Кремле во вторник

Правительство России 7 мая уйдет в отставку

В Иркутской области локализовали пожары в СНТ, повредившие 188 строений

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });