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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

В России выпуск бензина в последнюю неделю апреля вырос на 4,5%

В России выпуск бензина в последнюю неделю апреля вырос на 4,5%
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В России нефтяные компании в последнюю неделю апреля нарастили производства бензина на отечественных НПЗ на 4,5% к предыдущей неделе, дизельного топлива - на 3,7%, сообщает Росстат.

Так, выпуск бензина с 22 по 28 апреля составил 816,7 тысячи тонн против 781,7 тысячи тонн с 15 по 21 апреля, дизтоплива - 1,662 млн тонн против 1,602 млн тонн соответственно.

Показатель также превышает уровень производства соответствующего периода прошлого года (с 24 по 30 апреля): по бензинам - на 0,6%, по дизельному топливу - на 2,4%.

Минэнерго в конце апреля отмечало, что производство бензина и дизельного топлива в России стабилизировалось, а их поставки на внутренний рынок находились на уровне, превышающем объемы прошлого года. Кроме того, власти отмечали, что динамика цен на моторное топливо в рознице находится на уровне ниже инфляции.

Росстат Минэнерго
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