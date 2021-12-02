Набиуллина призвала верить в возвращение инфляции к таргету в 2022 году

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в 2022 году вернется к 4-4,5%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на саммите Reuters.

Она отметила, что это "заслуживает доверия".

По ее словам, ЦБ РФ не ждет, что ключевая ставка в 2022 году достигнет двузначного значения. Набиуллина напомнила, что прогнозная траектория ключевой ставки, которую ЦБ опубликовал в октябре, составляет 7,3-8,3% в 2022 году.

"Конечно, это не forward guidance или policy commitment, это диапазон траектории ключевой ставки, который согласуется с другими параметрами базового прогноза и будет обновлен вместе с прогнозом", - указала она.

ЦБ РФ готов предпринимать необходимые шаги для возвращения инфляции к цели, не исключает уточнения вариантов повышения ключевой ставки в декабре после анализа данных по инфляции за ноябрь.

"Наш базовый сценарий предусматривает диапазон повышения ставки от 0 до 100 базисных пунктов. Сейчас мы прогнозируем, что мы идем по базовому сценарию. Но мы ждем месячных данных по инфляции за ноябрь, проанализируем эти данные и затем, возможно, обновим наши прогнозы. Сейчас мы находимся на высокой границе диапазона, но в базовом сценарии. В базовом сценарии мы прогнозируем самый большой шаг повышения ставки - 100 базисных пунктов", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о возможности повышения ставки в декабре шагом свыше 100 базисных пунктов (б.п.).

Последние недельные данные говорят об ускорении годовой инфляции до 8,4%, напомнила глава ЦБ. "Мы знаем, что недельные данные по инфляции основаны на узкой корзине, зашумлены. Предварительные данные предполагают, что инфляционное давление остается повышенным в последний месяц, даже немного выше траектории нашего базового сценария", - отметила она.

"Важнее для нас будут данные месячной инфляции, и только на их основе мы сможем прогнозировать устойчивые компоненты инфляции, которые в основном влияют на решение в нашей монетарной политики. Мы будем принимать во внимание эти факторы на декабрьском заседании совета директоров", - подчеркнула председатель Банка России.

Она добавила, что для регулятора важнее вернуть инфляцию в среднесрочной перспективе к цели.