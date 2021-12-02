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ЦБ РФ в рамках обзора ДКП не планирует повышать цель по инфляции

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ в рамках проводимого обзора денежно-кредитной политики (monetary policy review) не планирует повышать цель по инфляции, которая сейчас составляет 4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на саммите Reuters.

Как ожидается, обзор денежно-кредитной политики продлится год.

"Мы начали обзор нашей монетарной политики после 5 лет инфляционного таргетирования и пересмотрим все компоненты политики, но не мандат финансовой стабильности, конечно", - заявила Набиуллина.

"Мы не рассматриваем возможность повышения цели по инфляции, но мы знаем из опыта других стран, что цель даже для развивающихся стран может быть ниже, к примеру, нашего таргета 4%", - добавила она.

Набиуллина указала, что ЦБ должен учитывать все факторы и необходимость пересмотра таргета по инфляции. "Я думаю, что последовательность в данном случае более предпочтительна - не менять все в режиме инфляционного таргетирования", - отметила она.

Она указала, что частое изменение мандатов и монетарной политики может быть не очень хорошим фактором с точки зрения доверия к центробанку.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ

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