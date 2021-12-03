ВТБ планирует в 2022 году аккумулировать на эскроу-счетах 700 млрд рублей

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Объем средств на счетах эскроу в банке ВТБ к концу 2022 года может превысить 700 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.

"Размер заключенных сделок проектного финансирования в формате эскроу в ВТБ - около триллиона рублей. Мы ожидаем, что к концу 2022 года объем средств на счетах эскроу превысит 700 млрд рублей", - рассказал Роман Антощенков, руководитель дирекции "Недвижимость, строительство, девелопмент" департамента по работе с клиентами рыночных отраслей.

По его словам, сейчас объем аккумулированных средств дольщиков на счетах эскроу в банке ВТБ превышает 560 млрд рублей, а открытых счетов эскроу - около 90 тыс. Около 34 тыс. счетов эскроу уже раскрыты, и более 160 млрд рублей средств с этих счетов направлена застройщикам, которые ввели финансируемые банком дома в эксплуатацию.

Эксперт отметил, что более четверти средств на счетах эскроу в банке в настоящее время приходится на строительные проекты компаний среднего и малого бизнеса.

"Мы продолжаем наращивать кредитование жилищного строительства с применением счетов эскроу. За время работы по этой схеме ВТБ одобрил 500 проектов компаний среднего и малого бизнеса на сумму 520 млрд рублей. Из них в текущем году - более 250 проектов на 320 млрд рублей. На данный момент профинансировано строительство жилья в регионах России общей площадью 8 млн кв.м. До конца этого года в банке будет около 350 действующих сделок с застройщиками СМБ, в будущем году мы планируем нарастить их число в полтора раза", - добавил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ.

Напомним, что с 1 июля 2019 года застройщики жилья в РФ обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их кредитуют банки. По прогнозам, к концу 2022 года отрасль почти полностью перейдет на новую модель финансирования. К концу этого года менее 15% проектов будут строиться по старым правилам, а к концу 2022 года - менее 5%. Оставшиеся 5% придутся на отдельные проекты, достраиваемые по старым правилам, либо реализуемые за счет собственных средств девелоперов.