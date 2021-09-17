Две трети московской недвижимости строят с использованием счетов эскроу

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Порядка 66% действующих разрешений на строительство в Москве выданы на проекты с использованием эскроу-счетов, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"66% проектов из общего объема действующих сегодня на территории столицы разрешений на строительство в рамках 214-ФЗ возводятся с использованием эскроу-счетов", - заявила руководитель ведомства Анастасия Пятова.

С использованием проектного финансирования в Москве строят объекты общей площадью 21,4 млн кв. м (342 разрешения на строительство). Еще 9,3 млн кв. м строят по "старой" схеме (27% от общего числа действующих разрешений). И порядка 1,4 млн кв. м (7%, или 36 разрешений) жилья строят вне схем.

"В основном, это проекты, которые достраиваются в рамках "Дорожной карты", - отметила Пятова.

С 1 июля 2019 года застройщики жилья в РФ обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их кредитуют банки.

Ранее Росреестр сообщал, что доля зарегистрированных договоров долевого участия в проектах со счетами эскроу достигла в Москве 74%.