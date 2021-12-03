Индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing в ноябре неожиданно вырос до 69,1 пункта

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре поднялся до 69,1 пункта с октябрьского уровня в 66,7 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал снижение индекса до 65 пунктов.

Темпы подъема показателя стали рекордными с момента начала расчета индекса в 1997 году.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Подындекс предпринимательской активности в ноябре подскочил до 74,6 пункта с 69,8 пункта месяцем ранее. Индикатор новых заказов остался на уровне предшествующего месяца - 69,7 пункта. В то же время индикатор занятости поднялся до 56,5 пункта с 51,6 пункта.

ISM рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.