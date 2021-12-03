Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing в ноябре неожиданно вырос до 69,1 пункта

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре поднялся до 69,1 пункта с октябрьского уровня в 66,7 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предусматривал снижение индекса до 65 пунктов.

Темпы подъема показателя стали рекордными с момента начала расчета индекса в 1997 году.

Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Подындекс предпринимательской активности в ноябре подскочил до 74,6 пункта с 69,8 пункта месяцем ранее. Индикатор новых заказов остался на уровне предшествующего месяца - 69,7 пункта. В то же время индикатор занятости поднялся до 56,5 пункта с 51,6 пункта.

ISM рассчитывает индекс ISM Non-Manufacturing на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

США ISM Non-Manufacturing ISM

Новости

"Сургутнефтегаз" получил предупреждение ФАС за злоупотребления на рынке бензинов

Борис Добродеев уйдет с поста гендиректора VK

Борис Добродеев уйдет с поста гендиректора VK

Холдинг "Газпром-Медиа" стал владельцем косвенной доли в VK

Холдинг "Газпром-Медиа" стал владельцем косвенной доли в VK

Минпромторг в ближайшие дни намерен начать выдачу лицензий на экспорт удобрений

Илон Маск с момента опроса в Twitter продал акции Tesla почти на $11 млрд

Илон Маск с момента опроса в Twitter продал акции Tesla почти на $11 млрд

Рубль утром слегка слабеет к доллару и евро на фоне роста геополитических рисков

Рубль утром слегка слабеет к доллару и евро на фоне роста геополитических рисков

ОПЕК+ оставил "омикрон" и SPR за скобками, даст нефть растущему рынку. Обобщение

ОПЕК+ оставил "омикрон" и SPR за скобками, даст нефть растущему рынку. Обобщение

Отгрузки удобрений из России на экспорт приостановлены с 1 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });