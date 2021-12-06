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Мишустин заявил, что вклад Рунета в экономику РФ в 2020 г. составил 6,7 трлн руб.

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Благодаря пандемии коронавируса, Россия получила новый импульс к цифровой трансформации, вклад Рунета в российскую экономику в 2020 году составил 6,7 трлн рублей, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Пандемия придала новый импульс развитию цифровой трансформации. Во время введения режима самоизоляции цифровизация открыла для людей возможности удаленной работы, дистанционного образования, онлайн-покупок, телемедицины (...) И, конечно, особенно хочется отметить, насколько оперативно и эффективно в условиях распространения коронавирусной инфекции работали крупнейшие интернет-компании, которые проявили социальную ответственность, в кратчайшие сроки нарастили мощности, предоставили людям бесплатный доступ к услугам и активно помогали врачам", - сказал Мишустин в видеобращении к участникам Недели российского интернета "RIW 20/21".

Как отметил глава правительства, "это яркий пример того, что в России сложился по-настоящему эффективный "цифровой контур" - уникальная экосистема компаний и онлайн-сервисов".

Он добавил, что "вклад Рунета в российскую экономику за прошлый год составил 6 трлн 700 млрд рублей". "Эти цифры - красноречивее любых слов", - сказал Мишустин, заверив, что "сегодня в нашей стране IT-отрасли уделяется приоритетное внимание".

Михаил Мишустин Коронавирус

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