Электронная площадка "Газпрома" на этой неделе по-прежнему не возобновляет продажи

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Электронная торговая платформа ООО "Газпром экспорт" с 6 по 10 декабря (как и в ходе четырех предыдущих недель) не предлагает никаких лотов на продажу, свидетельствует график ЭТП "дочки" "Газпрома".

Фактически на ЭТП продаж нет уже почти два месяца - последняя сделка там состоялась 13 октября.

Газовый рынок чутко реагирует на все возможные технические детали присутствия российского газа в Европе: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам (хотя он чаще всего искажен действием виртуального реверса), а также активность на электронной торговой платформе "Газпром экспорта".