Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Электронная площадка "Газпрома" на этой неделе по-прежнему не возобновляет продажи

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Электронная торговая платформа ООО "Газпром экспорт" с 6 по 10 декабря (как и в ходе четырех предыдущих недель) не предлагает никаких лотов на продажу, свидетельствует график ЭТП "дочки" "Газпрома".

Фактически на ЭТП продаж нет уже почти два месяца - последняя сделка там состоялась 13 октября.

Газовый рынок чутко реагирует на все возможные технические детали присутствия российского газа в Европе: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам (хотя он чаще всего искажен действием виртуального реверса), а также активность на электронной торговой платформе "Газпром экспорта".

Газпром экспорт Газпром

Новости по теме

Новости

Минпромторг выдал лицензии на экспорт удобрений из РФ

Минпромторг выдал лицензии на экспорт удобрений из РФ

Сбербанк вновь повысил ставки по большей части ипотечных программ

Сбербанк вновь повысил ставки по большей части ипотечных программ

Волож согласился не продавать акции "Яндекса" класса B до 2024 года

Бизнес предупредил Минсельхоз о риске дефицита картофеля в 2022 году

Бизнес предупредил Минсельхоз о риске дефицита картофеля в 2022 году

Семь часов на сон - МосБиржа отныне торгует акциями 17 часов в сутки. Обзор

Семь часов на сон - МосБиржа отныне торгует акциями 17 часов в сутки. Обзор

FT сообщила о переговорах компаний Китая с талибами по доступу к залежам меди и лития

Оператор системы не увидел риска дефицита пива в РФ из-за маркировки

Оператор системы не увидел риска дефицита пива в РФ из-за маркировки

Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом

В "Газпроме" заявили об убыточности метановых АЗС

Росстат отметил сокращение уровня бедности в январе-сентябре 2021 года

Росстат отметил сокращение уровня бедности в январе-сентябре 2021 года
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });