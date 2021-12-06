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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Российский авторынок заканчивает год на депрессивной ноте. Обобщение

Российский авторынок заканчивает год на депрессивной ноте. Обобщение
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Оптимистичные прогнозы результатов российского авторынка от середины года, вдохновленные результатами его восстановления во втором квартале, по итогам 11 месяцев 2021 года себя не оправдали. Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ снижаются пятый месяц подряд: в ноябре они упали на 20,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 125,47 тыс. шт., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), воздержавшись от прогнозов по году и намекнув, что не ждет от декабря ничего хорошего.

Рынок на фоне дефицита чипов и перебоев в логистике падает с середины года. За истекшие пять месяцев второго полугодия (июль-ноябрь) продажи легковых автомобилей и LCV в РФ, согласно расчетам "Интерфакса" на основании данных АЕБ, составили 617,92 тыс. шт. (-17,1% к июлю-ноябрю 2020 г.) В III квартале падение год к году разогналось с -6,5% в июле до -22,6% в сентябре. Двузначные темпы снижения сохранились и в октябре-ноябре: -18,1% и -20,4% соответственно.

"Обычно декабрь - благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год - другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся", - цитирует пресс-служба АЕБ главу комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля.

За 11 месяцев текущего года в РФ продано 1,439 млн автомобилей (не включая поквартально отчитывающихся BMW и Mercedes-benz), что выше показателя за тот же период 2020 года на 6,9%, однако ниже доковидного уровня на 8,9%.

Продажи топ-5 игроков* авторынка РФ за 11 мес. 2021 г. (тыс. шт.) с динамикой к 2019-2020 гг.**

Бренд/марка 11 мес. 2021г к 2020г к 2019г
"АвтоВАЗ" 320,795 +6% -1,8%
Hyundai 163,16 +10,2% -1,8%
Kia 190,27 +4,7% -8,5%
Volkswagen 185,338 -4,4% -5%
Toyota 105,607 +5,1% -4,6%

* совокупно занимают около 70% рынка;

** на основании данных АЕБ и расчетов "Интерфакса".

Вопреки заявленным ранее планам о попытках пересмотреть в ноябре прогноз рынка на 2021 г. АЕБ воздержалась от какой-либо оценки по году, лишь анонсировав в своем новом пресс-релизе ежегодную конференцию 13 января 2022 года. На ней ассоциация озвучит окончательные результаты 2021 года и попробует дать прогноз развития отрасли в следующем году.

Как сообщалось, по итогам 2020 года, ознаменованного масштабными локдаунами из-за COVID-19, российский авторынок упал на 9,1%, до 1,599 млн шт. В январе этого года АЕБ прогнозировала, что при отсутствии форс-мажоров и новых локдаунов, а также при сохранении господдержки, рынок в 2021 году может достигнуть отметки в 1,632 млн автомобилей (+2,1% к 2020 г. и -7,2% к докризисному 2019 г.)

По итогам удачного для российского рынка I полугодия 2021 г. в РФ было реализовано 870,749 тыс. легковых автомобилей и LCV (+36,9% к 2020 г. и +5,1% к 2019 г.), и ассоциация улучшила свой годовой прогноз до 1,756 млн автомобилей (+9,8% к 2020 г. и -0,2% к 2019 г.). Формально он остается не пересмотренным.

Электромобильные ограничения

АЕБ в ноябрьском пресс-релизе вновь затронула тему сдерживающих факторов рынка электромобилей в РФ, выступив против повышения ввозных импортных пошлин и анонсированного Минпромторгом в начале ноября резкого повышения ставок утильсбора на электрокары.

В пресс-релизе ассоциации Штэрцель отмечает: "В дополнение ко всем негативно влияющим на рынок факторам, таким как сокращение производства, нехватка полупроводников и логистические проблемы, правительство инициирует нормативные акты, которые могут только усугубить ситуацию".

В совокупности с объявленной отменой нулевой импортной пошлины на электромобили, повышение утильсбора на них, по мнению АЕБ, существенно ухудшит развитие сегмента, который только начал расти.

"К сожалению, такой шаг не обсуждался с представителями отрасли. Мы считаем, что принятие указанного постановления (о повышении утильсбора - ИФ) приведет к росту цен на электромобили для конечного потребителя, а также замедлит динамику их продаж и развитие зарядной инфраструктуры", - добавил глава комитета автопроизводителей АЕБ.

Как сообщалось, Минпромторг в ноябре опубликовал проект постановления правительства об индексации повышающих коэффициентов на новые легковые электромобили со следующего года почти в девять раз, на подержанные электромобили старше трех лет - почти в 4 раза. Предполагается, что коэффициент для расчета сбора на импорт электромобилей юрлицами увеличится с нынешнего 1,63 до 14,4; машин с пробегом - с 6,1 до 24,1. Таким образом, с учетом базовой ставки в 20 тыс. руб. утильсбор с одного нового легкового электромобиля может вырасти с 32,6 тыс. руб. до 288 тыс. руб.; с подержанного - со 122 тыс. руб. до 482 тыс. руб.

В пояснительной записке к опубликованной инициативе министерство заявило: "Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса".

Штэрцель, в свою очередь, после опубликования проекта говорил "Интерфаксу", что "неожиданное резкое изменение финансовой нагрузки на бизнес усложняет планирование и подрывает инвестиционный климат". "Мы всегда открыты к диалогу и надеемся, что предложенные изменения не будут приняты", - заявлял он.

По данным АЕБ, продажи новых легковых электромобилей в РФ за 10 месяцев 2021 г. выросли на 118%. В абсолютных цифрах они пока невелики - за январь-октябрь на российском рынке продано всего 845 шт.

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ за ноябрь и 11 мес. 2021 г., шт. (данные АЕБ)

Бренд/марка ноябрь 2021 г. ноябрь 2020 г. Изменение 11 мес. 2021 г. 11 мес. 2020 г. Изменение Доля рынка за 11 мес. 2021 г., % Доля рынка за 11 мес. 2020 г., %
АВТОВАЗ-RENAULT-NISSAN- MITSUBISHI 46 014 60 716 -24,2% 512 350 520 129 -1,5% 35,6 38,6
"АвтоВАЗ" (Lada) 26 373 38 064 -30,7% 320 795 302 744 6,0% 22,3 22,5
"АвтоВАЗ" (Niva) - 0 - - 8 822 - - 0,7
Renault 11 837 13 852 -14,5% 119 503 116 262 2,8% 8,3 8,6
Nissan 4 677 4 924 -5,0% 45 735 51 332 -10,9% 3,2 3,8
Infiniti 104 184 -43,5% 1 724 1 656 4,1% 0,1 0,1
Mitsubishi 3 023 2 839 6,5% 24 593 25 465 -3,4% 1,7 1,9
Datsun - 853 - - 13 848 - - 1,0
HYUNDAI GROUP 15 009 17 500 -14,2% 163 160 148 028 10,2% 11,3 11,0
Hyundai 14 395 17 446 -17,5% 159 740 146 890 8,7% 11,1 10,9
Genesis 614 54 1037,0% 3 420 1 138 200,5% 0,2 0,1
KIA 14 514 21 012 -30,9% 190 270 181 706 4,7% 13,2 13,5
VW GROUP 10 654 22 333 -52,3% 185 338 193 918 -4,4% 12,9 14,4
Skoda 5 000 9 666 -48,3% 83 237 84 930 -2,0% 5,8 6,3
Volkswagen 4 602 10 208 -54,9% 81 754 90 848 -10,0% 5,7 6,7
Audi 614 1 803 -65,9% 15 595 13 305 17,2% 1,1 1,0
Volkswagen ком.авт. 438 656 -33,2% 4 752 4 835 -1,7% 0,3 0,4
TOYOTA GROUP 8 514 10 432 -18,4% 105 778 100 607 5,1% 7,4 7,5
Toyota 7 606 8 199 -7,2% 87 572 82 420 6,3% 6,1 6,1
Lexus 908 2 233 -59,3% 18 206 18 187 0,1% 1,3 1,4
ГАЗ КОМ.АВТ. 5 428 5 540 -2,0% 50 111 42 319 18,4% 3,5 3,1
HAVAL 4 909 1 628 201,5% 34 765 14 879 133,7% 2,4 1,1
CHERY GROUP 4 500 1 600 181,3% 36 005 9 455 280,8% 2,5 0,7
Chery 4 097 1 497 173,7% 32 883 9 352 251,6% 2,3 0,7
Cheryexeed 403 103 291,3% 3 122 103 2931,1% 0,2 0,0
УАЗ 3 070 4 109 -25,3% 28 945 29 393 -1,5% 2,0 2,2
GEELY 2 826 2 015 40,2% 22 479 13 772 63,2% 1,6 1,0
MAZDA 2 565 2 953 -13,1% 25 974 23 378 11,1% 1,8 1,7
FORD ком.авт 2 123 1 218 74,3% 17 739 11 681 51,9% 1,2 0,9
STELLANTIS 1 519 1 031 47,3% 16 446 9 841 67,1% 1,1 0,7
Peugeot 733 425 72,5% 7 685 3 796 102,4% 0,5 0,3
Citroёn 432 297 45,5% 4 370 2 851 53,3% 0,3 0,2
Opel 147 91 61,5% 1 805 493 266,1% 0,1 0,0
Fiat 106 113 -6,2% 1 104 1 196 -7,7% 0,1 0,1
Chrysler - 3 - 2 28 -92,9% 0,0 0,0
Jeep 101 102 -1,0% 1 480 1 477 0,2% 0,1 0,1
CHANGAN 567 871 -34,9% 5 104 6 460 -21,0% 0,4 0,5
VOLVO 552 1 030 -46,4% 8 451 6 899 22,5% 0,6 0,5
PORSCHE 519 385 34,8% 5 501 5 106 7,7% 0,4 0,4
SUZUKI 500 855 -41,5% 8 605 7 083 21,5% 0,6 0,5
JAGUAR LAND ROVER 453 828 -45,3% 6 162 6 471 -4,8% 0,4 0,5
Land Rover 416 735 -43,4% 5 702 5 611 1,6% 0,4 0,4
Jaguar 37 93 -60,2% 460 860 -46,5% 0,0 0,1
GM GROUP 330 134 146,3% 3 042 1 772 71,7% 0,2 0,1
Chevrolet 197 44 347,7% 796 504 57,9% 0,1 0,0
Cadillac 133 90 47,8% 2 246 1 268 77,1% 0,2 0,1
SUBARU 232 634 -63,4% 5 405 5 428 -0,4% 0,4 0,4
GAC 174 - - 807 - - 0,1 -
FAW 162 288 -43,8% 2 986 2 493 19,8% 0,2 0,2
HONDA 90 79 13,9% 1 197 1 383 -13,4% 0,1 0,1
ISUZU 78 83 -6,0% 691 888 -22,2% 0,0 0,1
DFM 70 87 -19,5% 436 890 -51,0% - 0,1
IVECO 34 29 17,2% 466 316 47,5% 0,0 0,0
HINO 27 - - 27 - - 0,0 -
LIFAN 26 108 -75,9% 611 1 281 -52,3% 0,0 0,1
BRILLIANCE 4 36 -88,9% 107 213 -49,8% 0,0 0,0
ZOTYE 2 0 - 48 158 -69,6% 0,0 0,0
FOTON 1 23 -95,7% 36 114 -68,4% 0,0 0,0
HYUNDAI ком.авт. - 23 - 2 197 -99,0% 0,0 0,0
FORD 0 0 - 1 93 -98,9% 0,0 0,0
SOLLERS GROUP 5 193 5 327 -2,5% 46 684 41 074 13,7% 3,2 3,1
Ford ком.авт. 2 123 1 218 74,3% 17 739 11 681 51,9% 1,2 0,9
УАЗ 3 070 4 109 -25,3% 28 945 29 393 -1,5% 2,0 2,2

Топ-10 продаваемых моделей в ноябре 2021 г. с динамикой к ноябрю 2020 г. (шт.):

Модель 2021 г. 2020 г. Динамика
1 Lada Vesta 9 035 11 771 -2 736
2 Lada Granta 7 231 14 540 -7 309
3 Hyundai Creta 6 513 7 692 -1 179
4 Kia Rio 5 682 9 938 -4 256
5 Renault Duster 4 436 3 453 +983
6 Hyundai Solaris 4 255 5 791 -1 536
7 Lada Niva 3 618 5 761 -2 143
8 Toyota RAV 4 3 366 3 309 +57
9 Lada Largus VP 3 350 3 093 +257
10 Toyota Camry 2 630 2 179 +451

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