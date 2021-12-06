Российский авторынок заканчивает год на депрессивной ноте. Обобщение
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Оптимистичные прогнозы результатов российского авторынка от середины года, вдохновленные результатами его восстановления во втором квартале, по итогам 11 месяцев 2021 года себя не оправдали. Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ снижаются пятый месяц подряд: в ноябре они упали на 20,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 125,47 тыс. шт., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), воздержавшись от прогнозов по году и намекнув, что не ждет от декабря ничего хорошего.
Рынок на фоне дефицита чипов и перебоев в логистике падает с середины года. За истекшие пять месяцев второго полугодия (июль-ноябрь) продажи легковых автомобилей и LCV в РФ, согласно расчетам "Интерфакса" на основании данных АЕБ, составили 617,92 тыс. шт. (-17,1% к июлю-ноябрю 2020 г.) В III квартале падение год к году разогналось с -6,5% в июле до -22,6% в сентябре. Двузначные темпы снижения сохранились и в октябре-ноябре: -18,1% и -20,4% соответственно.
"Обычно декабрь - благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год - другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся", - цитирует пресс-служба АЕБ главу комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля.
За 11 месяцев текущего года в РФ продано 1,439 млн автомобилей (не включая поквартально отчитывающихся BMW и Mercedes-benz), что выше показателя за тот же период 2020 года на 6,9%, однако ниже доковидного уровня на 8,9%.
Продажи топ-5 игроков* авторынка РФ за 11 мес. 2021 г. (тыс. шт.) с динамикой к 2019-2020 гг.**
|Бренд/марка
|11 мес. 2021г
|к 2020г
|к 2019г
|"АвтоВАЗ"
|320,795
|+6%
|-1,8%
|Hyundai
|163,16
|+10,2%
|-1,8%
|Kia
|190,27
|+4,7%
|-8,5%
|Volkswagen
|185,338
|-4,4%
|-5%
|Toyota
|105,607
|+5,1%
|-4,6%
* совокупно занимают около 70% рынка;
** на основании данных АЕБ и расчетов "Интерфакса".
Вопреки заявленным ранее планам о попытках пересмотреть в ноябре прогноз рынка на 2021 г. АЕБ воздержалась от какой-либо оценки по году, лишь анонсировав в своем новом пресс-релизе ежегодную конференцию 13 января 2022 года. На ней ассоциация озвучит окончательные результаты 2021 года и попробует дать прогноз развития отрасли в следующем году.
Как сообщалось, по итогам 2020 года, ознаменованного масштабными локдаунами из-за COVID-19, российский авторынок упал на 9,1%, до 1,599 млн шт. В январе этого года АЕБ прогнозировала, что при отсутствии форс-мажоров и новых локдаунов, а также при сохранении господдержки, рынок в 2021 году может достигнуть отметки в 1,632 млн автомобилей (+2,1% к 2020 г. и -7,2% к докризисному 2019 г.)
По итогам удачного для российского рынка I полугодия 2021 г. в РФ было реализовано 870,749 тыс. легковых автомобилей и LCV (+36,9% к 2020 г. и +5,1% к 2019 г.), и ассоциация улучшила свой годовой прогноз до 1,756 млн автомобилей (+9,8% к 2020 г. и -0,2% к 2019 г.). Формально он остается не пересмотренным.
Электромобильные ограничения
АЕБ в ноябрьском пресс-релизе вновь затронула тему сдерживающих факторов рынка электромобилей в РФ, выступив против повышения ввозных импортных пошлин и анонсированного Минпромторгом в начале ноября резкого повышения ставок утильсбора на электрокары.
В пресс-релизе ассоциации Штэрцель отмечает: "В дополнение ко всем негативно влияющим на рынок факторам, таким как сокращение производства, нехватка полупроводников и логистические проблемы, правительство инициирует нормативные акты, которые могут только усугубить ситуацию".
В совокупности с объявленной отменой нулевой импортной пошлины на электромобили, повышение утильсбора на них, по мнению АЕБ, существенно ухудшит развитие сегмента, который только начал расти.
"К сожалению, такой шаг не обсуждался с представителями отрасли. Мы считаем, что принятие указанного постановления (о повышении утильсбора - ИФ) приведет к росту цен на электромобили для конечного потребителя, а также замедлит динамику их продаж и развитие зарядной инфраструктуры", - добавил глава комитета автопроизводителей АЕБ.
Как сообщалось, Минпромторг в ноябре опубликовал проект постановления правительства об индексации повышающих коэффициентов на новые легковые электромобили со следующего года почти в девять раз, на подержанные электромобили старше трех лет - почти в 4 раза. Предполагается, что коэффициент для расчета сбора на импорт электромобилей юрлицами увеличится с нынешнего 1,63 до 14,4; машин с пробегом - с 6,1 до 24,1. Таким образом, с учетом базовой ставки в 20 тыс. руб. утильсбор с одного нового легкового электромобиля может вырасти с 32,6 тыс. руб. до 288 тыс. руб.; с подержанного - со 122 тыс. руб. до 482 тыс. руб.
В пояснительной записке к опубликованной инициативе министерство заявило: "Ожидается, что увеличение ставок утильсбора не вызовет роста цен на автомобили российского производства, так как данное увеличение будет компенсировано пропорциональным увеличением государственной поддержки отраслевых программ стимулирования спроса".
Штэрцель, в свою очередь, после опубликования проекта говорил "Интерфаксу", что "неожиданное резкое изменение финансовой нагрузки на бизнес усложняет планирование и подрывает инвестиционный климат". "Мы всегда открыты к диалогу и надеемся, что предложенные изменения не будут приняты", - заявлял он.
По данным АЕБ, продажи новых легковых электромобилей в РФ за 10 месяцев 2021 г. выросли на 118%. В абсолютных цифрах они пока невелики - за январь-октябрь на российском рынке продано всего 845 шт.
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ за ноябрь и 11 мес. 2021 г., шт. (данные АЕБ)
|Бренд/марка
|ноябрь 2021 г.
|ноябрь 2020 г.
|Изменение
|11 мес. 2021 г.
|11 мес. 2020 г.
|Изменение
|Доля рынка за 11 мес. 2021 г., %
|Доля рынка за 11 мес. 2020 г., %
|АВТОВАЗ-RENAULT-NISSAN- MITSUBISHI
|46 014
|60 716
|-24,2%
|512 350
|520 129
|-1,5%
|35,6
|38,6
|"АвтоВАЗ" (Lada)
|26 373
|38 064
|-30,7%
|320 795
|302 744
|6,0%
|22,3
|22,5
|"АвтоВАЗ" (Niva)
|-
|0
|-
|-
|8 822
|-
|-
|0,7
|Renault
|11 837
|13 852
|-14,5%
|119 503
|116 262
|2,8%
|8,3
|8,6
|Nissan
|4 677
|4 924
|-5,0%
|45 735
|51 332
|-10,9%
|3,2
|3,8
|Infiniti
|104
|184
|-43,5%
|1 724
|1 656
|4,1%
|0,1
|0,1
|Mitsubishi
|3 023
|2 839
|6,5%
|24 593
|25 465
|-3,4%
|1,7
|1,9
|Datsun
|-
|853
|-
|-
|13 848
|-
|-
|1,0
|HYUNDAI GROUP
|15 009
|17 500
|-14,2%
|163 160
|148 028
|10,2%
|11,3
|11,0
|Hyundai
|14 395
|17 446
|-17,5%
|159 740
|146 890
|8,7%
|11,1
|10,9
|Genesis
|614
|54
|1037,0%
|3 420
|1 138
|200,5%
|0,2
|0,1
|KIA
|14 514
|21 012
|-30,9%
|190 270
|181 706
|4,7%
|13,2
|13,5
|VW GROUP
|10 654
|22 333
|-52,3%
|185 338
|193 918
|-4,4%
|12,9
|14,4
|Skoda
|5 000
|9 666
|-48,3%
|83 237
|84 930
|-2,0%
|5,8
|6,3
|Volkswagen
|4 602
|10 208
|-54,9%
|81 754
|90 848
|-10,0%
|5,7
|6,7
|Audi
|614
|1 803
|-65,9%
|15 595
|13 305
|17,2%
|1,1
|1,0
|Volkswagen ком.авт.
|438
|656
|-33,2%
|4 752
|4 835
|-1,7%
|0,3
|0,4
|TOYOTA GROUP
|8 514
|10 432
|-18,4%
|105 778
|100 607
|5,1%
|7,4
|7,5
|Toyota
|7 606
|8 199
|-7,2%
|87 572
|82 420
|6,3%
|6,1
|6,1
|Lexus
|908
|2 233
|-59,3%
|18 206
|18 187
|0,1%
|1,3
|1,4
|ГАЗ КОМ.АВТ.
|5 428
|5 540
|-2,0%
|50 111
|42 319
|18,4%
|3,5
|3,1
|HAVAL
|4 909
|1 628
|201,5%
|34 765
|14 879
|133,7%
|2,4
|1,1
|CHERY GROUP
|4 500
|1 600
|181,3%
|36 005
|9 455
|280,8%
|2,5
|0,7
|Chery
|4 097
|1 497
|173,7%
|32 883
|9 352
|251,6%
|2,3
|0,7
|Cheryexeed
|403
|103
|291,3%
|3 122
|103
|2931,1%
|0,2
|0,0
|УАЗ
|3 070
|4 109
|-25,3%
|28 945
|29 393
|-1,5%
|2,0
|2,2
|GEELY
|2 826
|2 015
|40,2%
|22 479
|13 772
|63,2%
|1,6
|1,0
|MAZDA
|2 565
|2 953
|-13,1%
|25 974
|23 378
|11,1%
|1,8
|1,7
|FORD ком.авт
|2 123
|1 218
|74,3%
|17 739
|11 681
|51,9%
|1,2
|0,9
|STELLANTIS
|1 519
|1 031
|47,3%
|16 446
|9 841
|67,1%
|1,1
|0,7
|Peugeot
|733
|425
|72,5%
|7 685
|3 796
|102,4%
|0,5
|0,3
|Citroёn
|432
|297
|45,5%
|4 370
|2 851
|53,3%
|0,3
|0,2
|Opel
|147
|91
|61,5%
|1 805
|493
|266,1%
|0,1
|0,0
|Fiat
|106
|113
|-6,2%
|1 104
|1 196
|-7,7%
|0,1
|0,1
|Chrysler
|-
|3
|-
|2
|28
|-92,9%
|0,0
|0,0
|Jeep
|101
|102
|-1,0%
|1 480
|1 477
|0,2%
|0,1
|0,1
|CHANGAN
|567
|871
|-34,9%
|5 104
|6 460
|-21,0%
|0,4
|0,5
|VOLVO
|552
|1 030
|-46,4%
|8 451
|6 899
|22,5%
|0,6
|0,5
|PORSCHE
|519
|385
|34,8%
|5 501
|5 106
|7,7%
|0,4
|0,4
|SUZUKI
|500
|855
|-41,5%
|8 605
|7 083
|21,5%
|0,6
|0,5
|JAGUAR LAND ROVER
|453
|828
|-45,3%
|6 162
|6 471
|-4,8%
|0,4
|0,5
|Land Rover
|416
|735
|-43,4%
|5 702
|5 611
|1,6%
|0,4
|0,4
|Jaguar
|37
|93
|-60,2%
|460
|860
|-46,5%
|0,0
|0,1
|GM GROUP
|330
|134
|146,3%
|3 042
|1 772
|71,7%
|0,2
|0,1
|Chevrolet
|197
|44
|347,7%
|796
|504
|57,9%
|0,1
|0,0
|Cadillac
|133
|90
|47,8%
|2 246
|1 268
|77,1%
|0,2
|0,1
|SUBARU
|232
|634
|-63,4%
|5 405
|5 428
|-0,4%
|0,4
|0,4
|GAC
|174
|-
|-
|807
|-
|-
|0,1
|-
|FAW
|162
|288
|-43,8%
|2 986
|2 493
|19,8%
|0,2
|0,2
|HONDA
|90
|79
|13,9%
|1 197
|1 383
|-13,4%
|0,1
|0,1
|ISUZU
|78
|83
|-6,0%
|691
|888
|-22,2%
|0,0
|0,1
|DFM
|70
|87
|-19,5%
|436
|890
|-51,0%
|-
|0,1
|IVECO
|34
|29
|17,2%
|466
|316
|47,5%
|0,0
|0,0
|HINO
|27
|-
|-
|27
|-
|-
|0,0
|-
|LIFAN
|26
|108
|-75,9%
|611
|1 281
|-52,3%
|0,0
|0,1
|BRILLIANCE
|4
|36
|-88,9%
|107
|213
|-49,8%
|0,0
|0,0
|ZOTYE
|2
|0
|-
|48
|158
|-69,6%
|0,0
|0,0
|FOTON
|1
|23
|-95,7%
|36
|114
|-68,4%
|0,0
|0,0
|HYUNDAI ком.авт.
|-
|23
|-
|2
|197
|-99,0%
|0,0
|0,0
|FORD
|0
|0
|-
|1
|93
|-98,9%
|0,0
|0,0
|SOLLERS GROUP
|5 193
|5 327
|-2,5%
|46 684
|41 074
|13,7%
|3,2
|3,1
|Ford ком.авт.
|2 123
|1 218
|74,3%
|17 739
|11 681
|51,9%
|1,2
|0,9
|УАЗ
|3 070
|4 109
|-25,3%
|28 945
|29 393
|-1,5%
|2,0
|2,2
Топ-10 продаваемых моделей в ноябре 2021 г. с динамикой к ноябрю 2020 г. (шт.):
|№
|Модель
|2021 г.
|2020 г.
|Динамика
|1
|Lada Vesta
|9 035
|11 771
|-2 736
|2
|Lada Granta
|7 231
|14 540
|-7 309
|3
|Hyundai Creta
|6 513
|7 692
|-1 179
|4
|Kia Rio
|5 682
|9 938
|-4 256
|5
|Renault Duster
|4 436
|3 453
|+983
|6
|Hyundai Solaris
|4 255
|5 791
|-1 536
|7
|Lada Niva
|3 618
|5 761
|-2 143
|8
|Toyota RAV 4
|3 366
|3 309
|+57
|9
|Lada Largus VP
|3 350
|3 093
|+257
|10
|Toyota Camry
|2 630
|2 179
|+451