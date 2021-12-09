ФТС зафиксировала рост импорта легковых машин за 10 месяцев на 54,9%

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - За первые десять месяцев 2021 года импорт легковых автомобилей в Россию взлетел в годовом выражении на 54,9% и был выше на 14,5% уровня докризисного 2019 года, показали данные Федеральной таможенной службы.

Экспорт машин за этот же период, по данным ФТС, вырос к 2020 году на на 42,4%, но оказался на 22,4% ниже, чем в доковидном году.

За январь-октябрь 2021 года Россия экспортировала 73,2 тысячи легковых машин общей стоимостью в $1,159 млрд, что на 15% ниже уровня 2019 года, но на 50,2% больше, чем в 2020 году. В октябре 2021 года было экспортировано 6,8 тысячи машин, что на 13,9% меньше, чем в сентябре, в количественном выражении. В стоимостном выражении октябрьский экспорт составил $97,4 млн (-24,4% к сентябрю).

Экспорт грузовых автомобилей за первые десять месяцев 2021 года снизился к 2019 году на 6,2%, до 10,6 тысячи единиц (+12,8% к январю-октябрю 2020 года). В денежном выражении экспорт грузовиков составил $273,4 млн (снижение на 5,6% к 2019 году и рост на 10,2% к 2020 году) За октябрь экспорт составил 1,27 тысячи грузовиков (+21,6% к сентябрю этого года) на $32,7 млн (+39,7% соответственно).

Импорт легковых автомобилей в январе-октябре 2021 году составил 286,9 тысячи штук, их общая стоимость составила $6,688 млрд (на 2% и на 64,6% больше, чем в 2019 году и 2020 году соответственно). В октябре Россия ввезла 26,6 тысячи грузжовиков (+2,6% к сентябрю этого года).

Ввоз грузовиков за 10 месяцев 2021 года в абсолютном выражении подскочил к докризисному уровню на 15,7%, до 27,2 тысячи машин (+53,7% к 2020 году). В стоимостном выражении импорт за 10 месяцев составил $1,869 млрд (+17,6% к 2019 году и в два раза больше показателя 2020 года). За октябрь в страну ввезли 3,1 тысячи грузовиков (+14,8% к сентябрю). В деньгах их импорт в октябре 2021 года составил $203,4 млн - на 8% меньше сентября.

Импорт частей и принадлежностей моторных транспортных средств за 10 месяцев 2021 года составил 1,237 млн тонн (+8,2% к 2019 году и +27,7% к 2020 году), их было ввезено на $8,884 млрд (+20,6% и +46,1% к январю-октябрю 2019 г. и 2020 г. соответственно). В октябре 2021 года в Россию ввезли 121,6 тысячи тонн автокомпонентов (+0,3% к сентябрю этого года) на $903,9 млн (примерно соответствует уровню сентября).

Данные ФТС свидетельствуют, что абсолютные показатели импорта автокомпонентов во II квартале 2021 года варьировались на уровне 138-146 тысяч тонн, в стоимостном - $945-996 млн. Соответствующие показатели за III квартал, в котором российский автопром ощутил негативное влияние мирового дефицита чипов, были уже существенно ниже: 121-124 тысяч тонн и $890-905 млн в каждом месяцев соответственно. Такая динамика, как следует из данных ФТС, сохранилась и в начале IV квартала.

На фоне глобального дефицита полупроводников и перебоев в логистике, связанных с COVID-19, производство и продажи легковых автомобилей в России в июле-октябре показывают устойчивое снижение в годовом выражении.

По данным Росстата, за 10 месяцев 2021 года в России было выпущено 1,126 млн легковых машин (+13,1% к 2020 году и -13,4% к 2019 году) По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых автомобилей и LCV в России в январе-октябре 2021 года (не включая поквартально отчитывающихся BMW и Mercedes-benz) составили 1,439 млн автомобилей (+6,9% к 2020 году и -8,9% к 2019 году)