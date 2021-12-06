Расчетный банк WebMoney по предписанию ЦБ РФ приостановил ряд операций

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Расчетный банк платежной системы WebMoney по предписанию ЦБ РФ приостановил на шесть месяцев операции пополнения и перевода электронных средств платежа, говорится в сообщении на сайте WebMoney.

Речь идет о Консервативном коммерческом банке (ККБ). На его сайте также размещена информация, что он 7 декабря временно приостановил платежи по пополнению неперсонифицированных, упрощенно-персонифицированных и персонифицированных электронных средств платежа физическим лицам, а также переводы между физическими лицами.

"Так как банк ККБ является расчетным банком системы WebMoney Transfer, информируем вас о приостановлении на шесть месяцев платежей по пополнению электронных средств платежа, предоставленных банком клиентам - участникам системы", - сообщил банк.

Во исполнение требований регулятора доступными для владельцев кошельков остаются только операции оплаты в торгово-сервисных предприятиях, уплата штрафов и налогов, вывод рублей на собственные банковские счета (вывод на банковские карты будет осуществляться только через СБП).