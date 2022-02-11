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WebMoney назвала надуманными обвинения ЦБ в адрес своего расчетного банка

C 11 февраля все операции с рублевыми кошельками WebMoney стали недоступны

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Платежная система WebMoney отрицает причастность своего расчетного банка ККБ (Консервативный коммерческий банк) к теневому игорному бизнесу.

Утром 11 февраля Банк России отозвал у ККБ лицензию. Среди причин для отзыва регулятор отметил, что деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка.

"Мы не знаем причин, по которым отозвана лицензия у банка "ККБ", но очевидно, что к указанным в пресс-релизе ЦБ РФ они не имеют никакого отношения. Банк никогда не был причастен к обслуживанию "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка", даже теоретически", - заявили в WebMoney.

ККБ 7 декабря 2021 года по предписанию ЦБ на полгода приостановил операции пополнения и перевода электронных средств платежа.

"Ссылки на то, что "регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций" также вызывают удивление, поскольку имеющиеся в нашем распоряжении тексты этих "неоднократных применений" - свидетельства надуманных, не связанных с деятельностью кредитной организации или формальных обвинений", - указали в компании.

"Сожалеем о столь недружественном шаге со стороны ЦБ, но сигнал нам понятен - ЦБ не заинтересован в развитии рынка финтеха в РФ и делает все возможное для того, чтобы выдавить независимых участников в пользу одного или может еще формально нескольких кредитных организаций. Но это право регулятора", - заявили в WebMoney.

C 11 февраля все операции с рублевыми кошельками WebMoney (WMP и WMR) стали недоступны. Вместе с тем, платежная система обещает, что замороженные в ККБ электронные денежные средства клиентов WebMoney будут выплачены их владельцам. О порядке возврата средств компания сообщит позднее.

ККБ является участником системы страхования вкладов и занимает 150-е место в рэнкинге "Интерфакс-100".

ККБ Банк России WebMoney

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