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В Совфеде заявили, что США вряд ли отключат Россию от SWIFT

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - США вряд ли примут меры по отключению России от системы SWIFT, это может привести к потерям для многих стран, считает первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я думаю, что вряд ли пойдет на это Запад - отключение от SWIFT. Россия очень тесно вошла в систему мировой экономики, и ее отключение от SWIFT грозит потерями для многих стран", - сказал Джабаров в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), комментируя сообщения о том, что США рассматривают новые санкции в отношении России, в том числе отключение от системы SWIFT.

Ранее в понедельник CNN сообщил со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности, речь может идти об отключении РФ от платежной системы SWIFT.

Совет Федерации США Россия SWIFT Владимир Джабаров

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