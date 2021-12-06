США рассматривают в числе санкций отключение России от SWIFT

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена рассматривает широкий перечень возможных санкций на случай нападения России на Украину, в частности, речь может идти об отключении РФ от платежной системы SWIFT, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

"Официальные лица США сейчас рассматривают широкий спектр возможных санкций против России с тем, чтобы не допустить нападения Москвы на Украину", - отмечается телеканал на своем сайте. Вместе с тем, он указывает, что окончательный перечень возможных мер еще не утвержден.

По его информации, среди рассматриваемых мер - шаги против окружения президента РФ Владимира Путина, против энергетических компаний и банков. Ограничения могут коснуться и российского госдолга. Также изучается то, что CNN называет "ядерной опцией" - отключение РФ от платежной системы SWIFT.

"Высока вероятность, что меры могут коснуться ведущих российских олигархов. Речь идет об ограничении их поездок за границу, а возможно - о том, чтобы закрыть им доступ к американской банковской системе и системе кредитных карт", - пишет CNN.

При этом CNN отмечает, что, по словам собеседников, финальных решений по перечню возможных ограничительных мер не принято. В сообщении говорится, что Вашингтон консультируется с европейскими партнерами, "многие из которых поддерживают тесные экономические отношения с Россией", в надежде, что возможные санкции можно будет скоординировать и с ними.

В пятницу президент США Джо Байден заявил о подготовке комплекса мер, которые максимально затруднят для России реализацию агрессивного сценария действий в отношении Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что разговор президента РФ Владимира Путина с Байденом состоится в ближайший вторник.

Белый дом, в свою очередь, подтвердил на выходных, что Байден в ходе разговора по видеосвязи с Путиным во вторник, 7 декабря, поднимет тему Украины. Также, по сообщению Белого дома, Байден собирается "выразить опасения США в связи с российской военной активностью на границе с Украиной. Он вновь выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины".