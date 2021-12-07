ФТС за 11 месяцев увеличила перечисления в бюджет в 1,5 раза

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-ноябрь 2021 года перечислила в федеральный бюджет 6 трлн 249 млрд рублей, что на 49,6% (или почти в 1,5 раза) больше, чем за аналогичный период 2020 года (4 трлн 177 млрд рублей), говорится в сообщении службы.

По сравнению с январем-ноябрем "доковидного" 2019 года (5 трлн 175 млрд рублей) перечисления также существенно выросли - на 20,7%.

"Основной вклад (62,6%) в формирование доходов, администрируемых таможенными органами, вносят платежи, взимаемые при импорте товаров. На фоне оживления внешнеэкономической деятельности их поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросли на 28,5% и составили 3 894 млрд рублей", - отмечают в ФТС.

"Платежи, взимаемые при экспорте товаров, составили 2 трлн 159 млрд рублей. На сумму таможенных платежей, взимаемых при экспорте, оказала влияние благоприятная конъюнктура мировых рынков энергоносителей, что даже на фоне очередного этапа налогового маневра привело практически к двукратному росту нефтегазовых доходов. Фиксируется и значительный рост доходов от экспорта несырьевых и продовольственных товаров, что обусловлено введением вывозных таможенных пошлин на зерновые и отдельные виды металлов, лесоматериалов. Сумма прочих вывозных пошлин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 16 раз и составила 234 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сумма администрируемых таможенными органами РФ доходов федерального бюджета за 2020 год составила 4 трлн 751,8 млрд рублей. Поступления за 2020 года оказались на 17,1% ниже показателя 2019 года (5 трлн 729 млрд рублей), которые, в свою очередь, были на 5,5% меньше показателя 2018 года (6 трлн 063 трлн рублей). Более низкие показатели перечислений последний раз были в 2017 году (4 трлн 576 млрд рублей).