Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ФТС за 11 месяцев увеличила перечисления в бюджет в 1,5 раза

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-ноябрь 2021 года перечислила в федеральный бюджет 6 трлн 249 млрд рублей, что на 49,6% (или почти в 1,5 раза) больше, чем за аналогичный период 2020 года (4 трлн 177 млрд рублей), говорится в сообщении службы.

По сравнению с январем-ноябрем "доковидного" 2019 года (5 трлн 175 млрд рублей) перечисления также существенно выросли - на 20,7%.

"Основной вклад (62,6%) в формирование доходов, администрируемых таможенными органами, вносят платежи, взимаемые при импорте товаров. На фоне оживления внешнеэкономической деятельности их поступления по сравнению с аналогичным периодом 2020 года выросли на 28,5% и составили 3 894 млрд рублей", - отмечают в ФТС.

"Платежи, взимаемые при экспорте товаров, составили 2 трлн 159 млрд рублей. На сумму таможенных платежей, взимаемых при экспорте, оказала влияние благоприятная конъюнктура мировых рынков энергоносителей, что даже на фоне очередного этапа налогового маневра привело практически к двукратному росту нефтегазовых доходов. Фиксируется и значительный рост доходов от экспорта несырьевых и продовольственных товаров, что обусловлено введением вывозных таможенных пошлин на зерновые и отдельные виды металлов, лесоматериалов. Сумма прочих вывозных пошлин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла в 16 раз и составила 234 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, сумма администрируемых таможенными органами РФ доходов федерального бюджета за 2020 год составила 4 трлн 751,8 млрд рублей. Поступления за 2020 года оказались на 17,1% ниже показателя 2019 года (5 трлн 729 млрд рублей), которые, в свою очередь, были на 5,5% меньше показателя 2018 года (6 трлн 063 трлн рублей). Более низкие показатели перечислений последний раз были в 2017 году (4 трлн 576 млрд рублей).

ФТС

Новости

Путин ждет от кабмина предложений по поставкам 10 млрд куб. м газа "Роснефти" в Европу

Путин ждет от кабмина предложений по поставкам 10 млрд куб. м газа "Роснефти" в Европу

"Газпром" купил на торгах три газовых участка в Якутии, многократно взвинтив цены

Расчетный банк WebMoney по предписанию ЦБ РФ приостановил ряд операций

ЕСПЧ удовлетворил иски нелегалов, требовавших не выдворять их из ЕС в Белоруссию

ЕСПЧ удовлетворил иски нелегалов, требовавших не выдворять их из ЕС в Белоруссию

Выдохнули, но не расслабились - участники рынка обсудили ситуацию с "Роснано". Обзор

Выдохнули, но не расслабились - участники рынка обсудили ситуацию с "Роснано". Обзор

Российский авторынок заканчивает год на депрессивной ноте. Обобщение

Российский авторынок заканчивает год на депрессивной ноте. Обобщение
Пандемия коронавируса

В МВФ увидели риски для мировой экономики в появлении новых штаммов COVID

Цены на заправках Москвы растут уже 10 недель подряд

Цены на заправках Москвы растут уже 10 недель подряд

Дума отказалась от "дачной амнистии" на особо охраняемых территориях

Акционеры "Северстали" одобрили дивиденды за III квартал в 85,93 руб. на акцию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });