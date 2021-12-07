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SEC начала расследование против бизнеса Tesla по производству солнечных панелей

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала расследование в отношении американского производителя электромобилей Tesla Inc., касающееся бизнеса компании в сфере солнечных панелей.

Расследование SEC начато в ответ на жалобу бывшего сотрудника Tesla, поданную в комиссию в 2019 году, следует из документов, с которыми ознакомилась газета The Wall Street Journal.

Бывший сотрудник компании Стивен Хенкес утверждал, что Tesla и SolarCity (компания, которую приобрел производитель электрокаров) не уведомили акционеров и потребителей о рисках возгорания из-за неисправностей в солнечных панелях, говорится в одном из документов.

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Хенкес сообщил, что подал иск против Tesla в ноябре 2020 года - после того как его уволили, что, по его мнению, было связано с привлечением внимания к проблемам с безопасностью и является незаконным. По его словам, слушание по делу назначено на апрель 2022 года.

В его жалобе в SEC, поданной 21 мая 2019 года, говорится, что компоненты, которые компания продает вместе с солнечными панелями, могут загореться. Он утверждает, что SolarCity была уведомлена об этих рисках в 2015 году, однако поставки компонентов продолжились.

Американский ритейлер Walmart Inc. в 2019 году подал иск в отношении Tesla, утверждая, что несколько солнечных панелей, установленных на крышах его магазинов, загорелись. В результате ритейлер потратил несколько сотен тысяч долларов на ремонты в связи с пожарами в магазинах.

Tesla объявила о поглощении SolarCity, поставщика солнечных панелей для частных домов в США, за $2,6 млрд в августе 2016 года.

Акции Tesla в ходе предварительных торгов во вторник дорожают на 3,3%.

SEC Tesla США

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