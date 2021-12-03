Илон Маск с момента опроса в Twitter продал акции Tesla почти на $11 млрд

Илон Маск Фото: Maja Hitij/Getty Images

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Глава Tesla Inc. Илон Маск продолжает сокращать свою долю в компании, в четверг он продал акции еще на $1 млрд; с начала ноября он реализовал бумаги на общую сумму почти 11 млрд долларов.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США, 6 декабря Маск реализовал опционы на покупку 2,1 млн акций по цене $6,24 за бумагу и тут же продал более 934 тыс. бумаг по цене от $1058 до $1112.

С 8 ноября, когда Маск инициировал опрос в Twitter, пообещав продать 10% принадлежащих ему акций Tesla, если за такой шаг проголосуют пользователи соцсети, он реализовал уже порядка 10,1 млн бумаг на общую сумму $10,86 млрд.

До проведения опроса в Twitter Маску принадлежало 17% акций Tesla, и стоимость его доли оценивалась более чем в $200 млрд, а ее 10%-ный пакет (порядка 17 млн акций) - почти в $21 млрд. Таким образом, чтобы 10%-ный пакет был реализован, Маску предстоит продать еще порядка 6,9 млн бумаг Tesla, отмечает MarketWatch.

Акции Tesla подешевели более чем на 11% с 8 ноября. В четверг их стоимость опустилась на 1%.