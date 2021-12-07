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Песков подтвердил, что вопрос о поставках газа "Роснефти" в Европу прорабатывается

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос о трубопроводных поставках газа "Роснефти" в Европу в объеме до 10 млрд куб. метров в год действительно прорабатывается в правительстве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом Песков сказал журналистам во вторник. Так он ответил на вопрос, касающийся сообщения "Интерфакса" о том, что президент РФ дал соответствующее поручение правительству.

Правительство РФ совместно с НК "Роснефть" и "Газпромом" к 1 марта 2022 года должно представить главе государства согласованные предложения по проведению эксперимента по трубопроводным поставкам газа "Роснефти" на экспорт на европейский рынок в объеме до 10 млрд куб. метров в год.

Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития ТЭК от 6 октября, следует из соответствующего списка, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

Ответственными за исполнение назначены: премьер-министр Михаил Мишустин, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Роснефть Европа Дмитрий Песков Владимир Путин

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