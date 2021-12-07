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Путин ждет от кабмина предложений по поставкам 10 млрд куб. м газа "Роснефти" в Европу

Путин ждет от кабмина предложений по поставкам 10 млрд куб. м газа "Роснефти" в Европу
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ совместно с НК "Роснефть" и "Газпромом" к 1 марта 2022 года должно представить главе государства согласованные предложения по проведению эксперимента по трубопроводным поставкам газа "Роснефти" на экспорт на европейский рынок в объеме до 10 млрд куб. метров в год.

Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам совещания по вопросам развития ТЭК от 6 октября, следует из соответствующего списка, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

Ответственными за исполнение назначены: премьер-министр Михаил Мишустин, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Как писала газета "Коммерсант", Сечин вновь попросил президента РФ о доступе компании к экспорту газа, отмечая, что на фоне рекордно высоких цен в Европе поступления в бюджет от экспорта этого природного ресурса "не в полной мере отражают благоприятную рыночную конъюнктуру". В связи с этим Сечин предложил платить НДПИ на экспортируемый "Роснефтью" газ "согласно фактической рыночной конъюнктуре", и он мог бы составлять около 5 тыс. руб. на тыс. кубометров против текущей ставки НДПИ "Газпрома" в 1,29 тыс. руб.

Доступ "Роснефти" к поставкам трубопроводного газа из РФ, по мнению компании, даже при сохранении единого экспортного канала позволит решить проблему с полной загрузкой трубопроводов "Северный поток 2" и OPAL, которые "Газпром" не может полностью использовать из-за норм Третьего энергопакета.

Позиция монополии прямо противоположная. По мнению "Газпрома", котировки фьючерсов на газ в 2022 году указывают на то, что сохранение высоких цен "представляется маловероятным". Поэтому принятие долгосрочных решений по регулированию экспорта газа и законодательства о налогах "на основании краткосрочных колебаний рыночных цен на природный газ представляется необоснованным". Кроме того, напоминает "Газпром", "Роснефть" по-прежнему приобретает существенные объемы газа на российском рынке для выполнения своих контрактов внутри страны, но при этом хочет поставлять газ на экспорт.

Минфин видит риски в переходе на спотовые цены при расчете НДПИ в долгосрочной перспективе из-за волатильности рынков, однако поддерживает такой вариант в формате эксперимента. Минэкономики же считает необходимым проанализировать риски конкуренции газа, который "Роснефть" планирует поставлять на европейский рынок, с текущими и перспективными поставками "Газпрома".

ФАС, согласно докладу, поддерживает предложение "Роснефти" о доступе независимых производителей газа к экспорту через заключение агентского соглашения. Минэнерго же считает, что агентский договор не противоречит ФЗ "Об экспорте газа" и "может быть заключен между "Газпромом" и "Роснефтью".

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