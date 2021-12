LG Energy планирует привлечь более $9 млрд в рамках IPO в Сеуле

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель аккумуляторов для электрокаров LG Energy Solution проведет IPO в Сеуле в январе, в рамках которого планирует привлечь по крайней мере 10,858 трлн вон ($9,2 млрд).

Как сообщается в биржевых документах компании, она продаст 34 млн новых и 8,5 млн уже выпущенных акций по цене в диапазоне от 257 тысяч до 300 тысяч вон за бумагу.

Рыночная оценка компании на основе определенного ценового диапазона может варьироваться от 60 трлн до 70 трлн вон.

Инвесткомпании Morgan Stanley International и KB Securities выступают в качестве советников для LG Energy. Регистрация заявок на покупку акций пройдет 18-19 января.

Привлеченные средства LG Energy направит на инвестиции в оборудование, расширение рабочего капитала и скупку акций, отмечается в документах.

LG Energy Solution была выделена из LG Chem Ltd. в декабре 2020 года, но остается дочерней компанией. Эта реорганизация была осуществлена в рамках плана оптимизации бизнес-процессов в LG Group. LG Energy Solution занимается исключительно производством аккумуляторов. Среди ее клиентов американский производитель электромобилей Tesla Inc., автопроизводители General Motors Co. и Hyundai Motor Co.