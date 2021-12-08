Рынок акций РФ открылся в среду ростом индекса МосБиржи на 0,4%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду ростом blue chips, отыгрывая как итоги состоявшихся накануне переговоров президентов России и США, так и позитивную динамику мировых фондовых рынков на фоне снижения опасений негативного влияния нового штамма коронавирусной инфекции на мировую экономику; при этом индекс МосБиржи нацелился на отметку 3900 пунктов.

К 7:01 МСК индекс МосБиржи составил 3889,37 пункта (+0,42%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 2%.

Доллар стоил 73,98 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали акции банка ВТБ (+1,9%), расписки TCS Group Holding (+1,4%), ценные бумаги "Газпрома" (+1,3%), Сбербанка (+1,1%, "префы" выросли на 0,8%), "ММК" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Северстали" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), "Московской Биржи" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,2%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рост российских акций в начале торгов среды связан как с позитивной динамикой мировых фондовых рынков, так и со в целом позитивными итогами состоявшихся накануне переговоров президентов России и США, которые не привели к новому витку санкционной риторики со стороны Соединенных Штатов. Вместе с тем сдерживает активность покупателей развернувшаяся вниз в рамках коррекции нефть.

Американские фондовые индексы резко выросли по итогам сессии во вторник, причем для индексов Nasdaq Composite и S&P 500 подъем стал максимальным с начала марта благодаря снижению опасений по поводу влияния нового штамма коронавируса на мировую экономику. В частности, советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи заявил в выходные, что пока нет свидетельств того, что "омикрон" является более тяжелым, чем другие штаммы. Все 11 основных отраслевых субиндексов S&P 500 завершили торги в плюсе, рост возглавили акции технологических и энергетических компаний, а также производителей потребительских товаров.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду утром демонстрируют позитивную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет 1,48%, китайский CSI 300 растет на 1,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 0,9%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрирует повышение на 0,4% к уровню закрытия предыдущего дня, что говорит о сохранении позитивных настроений и в отношении фондового рынка США.

Вместе с тем цены на нефть слегка снижаются после заметного роста накануне, что будет несколько сдерживать рост российских акций, и прежде всего ценных бумаг нефтегазовых компаний. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,2 за баррель, что на 0,32% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $71,81 за баррель, снизившись на 0,33% по отношению к закрытию 7 декабря.

Тема "Северного потока 2" и возможных американских санкций в отношении газопровода не обсуждалась на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена во вторник, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. В ходе общения с журналистами по итогам саммита у представителя Кремля поинтересовались, обсуждалась ли тема "Северного потока 2" и возможных американских санкций в отношении этого проекта. "Сразу могу сказать, отвечая на возможные вопросы, что пандемия не затрагивалась, климатическая проблематика не затрагивалась, и энергетика тоже не затрагивалась", - ответил Ушаков.