Индексы S&P 500 и Nasdaq завершили торги во вторник рекордным ростом с марта

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко выросли по итогам сессии во вторник, причем для индексов Nasdaq Composite и S&P 500 подъем стал максимальным с начала марта благодаря снижению опасений по поводу влияния нового штамма коронавируса на мировую экономику.

В частности, советник президента США Джо Байдена по медицинским вопросам доктор Энтони Фаучи заявил в выходные, что пока нет свидетельств того, что "омикрон" является более тяжелым, чем другие штаммы.

"Время покажет, не обгоняют ли инвесторы события, но после пары дней без негативных новостей об "омикроне" на рынок вновь вернулись любители покупать акции на спаде", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Крейг Элрам.

"С учетом обеспокоенности мировых лидеров и различных организаций в последние пару недель мне сложно рассматривать все недавние новости как позитивные, что повышает вероятность резких колебаний цен в обе стороны, - добавил он. - Возможно, мы наблюдаем "рождественское ралли", но путь предстоит непростой".

Все 11 основных отраслевых субиндексов S&P 500 завершили торги в плюсе, рост возглавили акции технологических и энергетических компаний, а также производителей потребительских товаров.

Акции нефтяных компаний закрылись ростом вслед за ценами на нефть. Бумаги Diamondback и Devon Energy подорожали примерно на 6%, Occidental Petroleum - на 4%.

Цена бумаг Intel выросла на 3,1% после сообщения Wall Street Journal о планах компании вывести на открытый рынок подразделение Mobileye, занимающееся разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей.

Котировки других чипмейкеров также увеличились, в том числе Marvell и Nvidia примерно на 7%, а Micron - на 4% .

Акции Vir Biotechnology подскочили на 12% после того, как компания совместно с партнером GlaxoSmithKline сообщила о хороших результатах лабораторного тестирования своей терапии против нового штамма COVID-19.

Капитализация Tesla Inc повысилась на 4,2%, несмотря на сообщения СМИ о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала расследование в отношении бизнеса компании, связанного с солнечными панелями. За предыдущие четыре сессии бумаги компании рухнули на 11,9%.

Бумаги American Airlines Group Inc. подешевели на 0,2% на новости, что гендиректор американской авиакомпании Дуг Паркер уйдет в отставку 31 марта 2022 года. После отставки он сохранит пост председателя совета директоров, а новым главой станет президент компании Роберт Айсом.

Котировки Wells Fargo & Co. и Goldman Sachs Group Inc. выросли на 2,9% и 1,6% соответственно благодаря улучшению оценок этих бумаг аналитиками Morgan Stanley. Акции самого Morgan Stanley прибавили 3,6%.

Рыночная стоимость AutoZone подскочила на 7,6%. Американская сеть магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров отчиталась о росте чистой прибыли в минувшем квартале на четверть.

Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 493,52 пункта (1,4%) и составил 35720,55 пункта. За последние две сессии индикатор прибавил свыше 1100 пунктов.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 2,07%, рекордными темпами с 1 марта, и достигло отметки 4686,83 пункта, остановившись в 1% от исторического максимума.

Nasdaq Composite по итогам торгов взлетел на 3%, максимально с 9 марта, составив 15686,92 пункта.